Red Bull lancia Offroad Unchained, nuovo titolo di corse free to play dispositivi mobili

Accendete i motori! Oggi, Red Bull Media House è lieta di annunciare il rilascio di Offroad Unchained, ora disponibile gratuitamente su dispositivi mobili. Esci dalla strada e corri attraverso strade sterrate e polverose, terreni innevati e foreste mentre i giocatori combattono per il primo posto nel multiplayer in tempo reale contro avversari da tutto il mondo.

Personalizza e potenzia una collezione di veicoli fuoristrada, unisciti a squadre, fai amicizia e impara abilità di guida e trucchi dalle superstar del fuoristrada Red Bull del mondo reale. La stagione competitiva attende, con un sistema di progressione che include più auto da sbloccare e parti chiave per le prestazioni da aggiornare. Con il supporto per 11 lingue, i giocatori di tutto il mondo possono ora mettere alla prova le loro abilità e spolverare la concorrenza.

Offroad Unchained è l'emozionante gioco di corse fuoristrada sviluppato da Red Bull Media House. Con oltre 32 diversi veicoli fuoristrada, tutti con motori personalizzabili, trazione, sospensioni o nitro, Offroad Unchained vedrà i giocatori gareggiare su ghiaia, neve, foresta e altro mentre combattono altri piloti in PvP in tempo reale. Con splendidi paesaggi, tramonti mozzafiato ed effetti ambientali, i giocatori possono godersi il panorama mentre vincono gare, scalano le classifiche e sbloccano veicoli nuovi e più potenti.

I giocatori possono anche imparare dai migliori, con sessioni di suggerimenti e trucchi con le superstar dell'offroad Red Bull del mondo reale come Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel, Francisco "Chaleco" López, Catie Munnings, Sebastien Loeb, Timmy Hansen, Kevin Hansen, Carlos Sainz, Andy Mc Millen e Cristina Gutierrez.

Offroad Unchained fa seguito al successo di Bike Unchained, Bike Unchained II e Dirt Bike Unchained, l'emozionante serie che ha portato l'adrenalina delle corse in discesa e delle corse motociclistiche su dispositivi mobili, con molteplici modalità di gioco, eventi competitivi e allenamenti dei migliori piloti del mondo.

Dirt Bike Unchained da solo ha visto più di 12 milioni di download, vincendo il premio Pocket Gamer's Best Racing Game nel 2021. Tuttavia, Offroad Unchained aumenta la velocità e la posta, poiché l'azione ad alta velocità è questa volta a motore e su quattro ruote.

Red Bull ha una ricca eredità nei giochi mobili, sia con la serie Bike Unchained che con la competizione mondiale di eSport multi-gioco Red Bull M.E.O.. Tornato quest'anno per la sua quinta stagione, il 2021 ha visto più di 60.000 giocatori in tutto il mondo registrarsi per competere, con una finale che ha visto 16 squadre combattere intensamente per un premio in denaro di € 10.000.

Offroad Unchained è ora disponibile per il download, sia su iOS che su Google Play Store!