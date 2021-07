Red Dead Online, disponibile il trailer del nuovo aggiornamento Blood Money

Entra nel sottobosco criminale di Red Dead Online: Blood Money dal 13 luglio e prova di avere la voglia di sporcarti le mani al servizio di alcuni famigerati membri della società di Saint Denis.

BLOOD MONEY

Nei vicoli della capitale del Lemoyne si mormora che Guido Martelli, braccio destro e sottoposto del famigerato Angelo Bronte, abbia bisogno di pistoleri di robusta costituzione. Martelli vuole recuperare un bene di valore, il Capitale. Creato per scambiarsi fondi lontano dagli attenti occhi degli esattori, è finito in mano a tutti i criminali dei cinque Stati.

Ora, però, Bronte e Martelli lo rivogliono: se riuscirai a trovarlo e a restituirglielo, Martelli ti ricompenserà consentendoti di accedere ad attività criminose molto più interessanti. Martelli pensa solo e soltanto ai risultati: per entrare in questo mondo criminale, ma civilizzato, hai bisogno solo di un’arma da fianco e del coraggio di usarla. Non ti verrà richiesto nessun investimento.

CRIMINI E LAVORI

Martelli ha affidato ad alcuni dei più riprovevoli soldati di ventura del West degli indizi su dove potresti trovare il Capitale. Visita questi contatti per scoprire un nuovo tipo di attività, i Crimini. I Crimini andranno dagli assalti alle diligenze a complesse rapine in più fasi, che includeranno rapimenti, riscossione cruenta di debiti e altro ancora.

Puoi eseguire i Crimini sia in solitaria che in compagnia di una Posse di tagliagole. Durante ogni uscita, resta all’erta e cerca il Capitale da restituire a Guido Martelli: potresti trovarlo in forzieri nascosti o tra i poveri resti di chi è stato così sfortunato da incrociare il tuo cammino. Mentre attraversi le praterie in Free Roam, potresti sentir parlare di abitazioni e accampamenti vulnerabili, pronti per essere svaligiati e alleggeriti del loro carico di Capitale.

Se accumuli abbastanza Capitale per Guido Martelli, sbloccherai i Lavori, missioni per conto di Martelli ai fini di contrastare un senatore del Lemoyne intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote negli affari di Bronte all’interno della regione. Ogni Lavoro offre diversi metodi di approccio: origlia delle conversazioni o cerca di individuare bersagli utili che ti permetteranno di scoprire nuovi modi di raggiungere i tuoi obiettivi e indebolire l’avversario consegnando tutti e tre i gioielli del West a Martelli. Il primo di tre Lavori è disponibile dal 13 luglio, mentre gli altri due faranno la propria comparsa più avanti.

IL CLUB DEL GRILLETTO FACILE

Il Club del grilletto facile è una serie di quattro esplosivi Pass in più edizioni che vedranno la luce nei prossimi mesi. Acquistando ogni edizione riceverai ricompense, bonus e articoli pensati per aiutarti a vivere ai confini della legalità, a cominciare dall’abito di Dutch, Il Redcliff. Con ogni Pass successivo che acquisterai riceverai vantaggi e ricompense aggiuntivi che ti aiuteranno a proseguire nel tuo cammino.

Ogni Pass costerà 25 Lingotti d’Oro, che riotterrai raggiungendo il massimo rango tra i 25 disponibili. Come bonus aggiuntivo, i giocatori che acquistano tutti e quattro i Pass riceveranno gratuitamente il Pass di Halloween 2.

NUOVO ABBIGLIAMENTO, ARTICOLI DEI PASS PRECEDENTI E ALTRO

In risposta ai vostri feedback, le Guide ai Talenti e le note per Bisaccia che prima erano solo disponibili attraverso il Pass Fuorilegge, come la possibilità di usare il Viaggio rapido da un Accampamento temporaneo, verranno messi in vendita dai ricettatori.

In più, nell’arco delle prossime settimane e dei prossimi mesi, alcuni dei capi di abbigliamento più in voga del Pass Fuorilegge 2 e 3 torneranno disponibili per chi non era riuscito ad accaparrarseli. La lista include gli abiti indossati dai leggendari membri della banda di Van der Linde, come l’abito di Marston, Il Clelland, L’Haraway di Arthur, Il Dedham indossato da Bill Williamson e Lo Zapatero di Javier.

Come parte dell’aggiornamento del 13 luglio, Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online per PC offriranno supporto al DLSS di NVIDIA a tutti gli utenti Windows con schede video NVIDIA GeForce RTX compatibili. Questa nuova funzione assicurerà un aumento del frame rate e bellissime immagini definite.