Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online ottengono un incremento delle prestazioni con il DLSS di NVIDIA

Rockstar Games ha appena rilasciato l’aggiornamento per Red Dead Redemption Online, chiamato Blood Money. L'aggiornamento aggiunge il supporto del DLSS di NVIDIA sia a Red Dead Redemption 2 che a Red Dead Online. Il DLSS permette ai giocatori GeForce di vivere delle esperienze di gioco più dettagliate, immersive e coinvolgenti con Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online.

Grazie a un incremento delle prestazioni fino al 45% in 4K, i giocatori GeForce possono godersi l'accattivante gameplay di Red Dead Redemption 2 a frame rate più rapidi, oppure potranno scegliere di sfruttare le prestazioni extra per aumentare gli effetti visivi.

Con l'aiuto del DLSS di NVIDIA, tutti i giocatori GeForce RTX avranno la possibilità di vivere l'incredibile mondo di Red Dead Redemption 2 con impostazioni massime a 1920x1080 a oltre 60 FPS. A 2560x1440, gli utenti GeForce RTX 3060 Ti e con schede superiori ottengono oltre 60 FPS. Inoltre, a 3840x2160, i giocatori in possesso di una GeForce RTX 3070 o di una GPU più veloce possono godere di 60 FPS+ con le impostazioni massime.

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è uno dei giochi più votati di tutti i tempi, con innumerevoli valutazioni positive e più di 175 premi vinti come “Gioco dell'anno”. Nella sua versione per PC è uno dei titoli graficamente più belli all’interno della piattaforma, con un mondo aperto incredibilmente renderizzato e realistico che mette alla prova le capacità di qualsiasi GPU all’aumento degli effetti e delle risoluzioni di rendering.

Unity 2021.2 fuori ora in beta con supporto del DLSS di NVIDIA

Nel caso ve lo foste persi, Unity ha recentemente rilasciato la versione beta di Unity 2021.2, il suo popolarissimo motore di gioco. Tra le nuove caratteristiche vi è l'aggiunta del supporto nativo per il DLSS di NVIDIA alla High Definition Render Pipeline (HDRP) di Unity. Attraverso il supporto nativo per il DLSS, sarà davvero molto più semplice per gli sviluppatori di Unity aggiungere il DLSS ai loro titoli.

Il DLSS aumenta il frame rate generando, al contempo, immagini belle e nitide nei videogiochi. Questa tecnologia dà ai giocatori il margine di prestazioni per massimizzare le impostazioni di qualità e aumentare la risoluzione di uscita. Solo il DLSS è in grado di offrire enormi guadagni di prestazioni mantenendo una qualità dell'immagine paragonabile a quella nativa in tutte le risoluzioni, anche a 1080p.

Il DLSS di NVIDIA è supportato da un'ampia gamma di giochi - quasi 60 – tra cui i titoli più amati dai nostri giocatori come Call of Duty, Cyberpunk 2077, Fortnite, Minecraft, Red Dead Redemption 2, DOOM Eternal, Rainbow Six Siege e molti altri. Il DLSS è supportato da Unreal Engine 4, 5 e Unity, e da 15 motori di gioco di prima mano, con oltre una dozzina di applicazioni creative e strumenti di produzione in studio.