Red Dot Design Awards per Schede Madri Creator e Scheda Video GIGABYTE

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di schede madri e schede grafiche, ha annunciato oggi che le due schede madri progettate per i creatori - Z590 VISION D e Z590 VISION G - oltre a una scheda grafica gaming - AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G hanno vinto i Red Dot Design Awards.

Red Dot Design Award

Le origini del Red Dot Design Award risalgono al 1955. Il famoso riconoscimento, il Red Dot, è affermato a livello internazionale come uno dei marchi di qualità più ricercati per un buon design. Al fine di valutare la diversità nel campo del design in modo professionale, il premio si suddivide in tre concorsi - Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design e Red Dot Award: Design Concept - ognuno è organizzato una volta all'anno. Dai prodotti, alla comunicazione del marchio e ai progetti creativi, fino ai concetti di design e ai prototipi, il Red Dot Award documenta le tendenze più importanti in tutto il mondo.

Le pluripremiate schede madri Z590 VISION D e Z590 VISION G presentano una nuovissima interfaccia VisionLINK. Il design esclusivo di VisionLINK e VisionLINK TB consente la semplice connessione ai display interattivi con un solo cavo USB Type-C, liberando i creatori dal caos dei cavi di trasmissione e passando a uno spazio ordinato. "Solo i prodotti con un design all'avanguardia e un potenziale di innovazione possono vincere questo premio, Z590 VISION D e Z590 VISION G hanno ottenuto l'approvazione del comitato di valutazione sulla base delle sue qualità innovative, design, prestazioni e caratteristiche. GIGABYTE ha dimostrato la sua straordinaria capacità di combinare ricerca e sviluppo, produzione e design, oltre a dedicarsi allo sviluppo di schede madri innovative" ha dichiarato il comitato di valutazione del Red Dot Design Award.

La tecnologia VisionLINK consente la trasmissione di dati e video sulla base dell'interfaccia USB Type-C e fornisce potenza fino a 60W. La tecnologia VisionLINK consente ai creatori non solo di eliminare l'ingombro di cavi, ma anche di sfruttare contemporaneamente dati, video e alimentazione. Un cavo USB Type-C collegato, trasforma lo spazio di lavoro in pulito e ordinato. VisionLINK TB è una versione avanzata della tecnologia VisionLINK. Si basa su Thunderbolt 4 e offre velocità di larghezza di banda elevata di 40Gb/s, trasferimento dati, segnale video, ricarica da 60W e funzione daisy chain per supportare la connessione fino a 10 dispositivi.

Oltre a prendere l'iniziativa per implementare Thunderbolt 4, le schede madri GIGABYTE Z590 VISION adottano anche una solida espansione per i creatori di contenuti, che include SuperSpeed ​​USB3.2 Gen2x2, Intel 2.5G Ethernet e interfaccia di espansione dell'uscita audio ad alta fedeltà. Il controller Ethernet Intel da 2,5 Gbps offre una connettività ultraveloce che è 2,5 volte più veloce di Gigabit Ethernet.

I circuiti di memoria delle schede madri GIGABYTE Z590 VISION sono incorporati negli strati di terra del PCB mentre lo strato esterno in metallo del PCB riduce le interferenze elettromagnetiche in modo che coloro che utilizzano la configurazione a doppio canale possano godere di un aumento delle prestazioni della RAM overclockata stabile e ad alta velocità sopra 5333 MHz. Le schede madri GIGABYTE Z590 VISION utilizzano PCB di grado PCIe 4.0, slot PCIe, slot M.2 e controller per la massima qualità della larghezza di banda. Schede madri Z590 VISION selezionate sono dotate di tre slot PCIe 4.0 M.2 il cui layout di traccia proviene direttamente dalla CPU per l'SSD NVMe M.2 e offre un'estrema velocità di lettura sequenziale di oltre 20000 MB/s in modalità Windows RAID 0.

La pluripremiata scheda grafica AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G combina una serie di design innovativi come il raffreddamento MAX-Covered e il monitor LCD. Il sistema MAX-Covered Cooling è dotato di tre esclusive ventole con design wind claw e rotazione alternata, in modo che la pressione dell'aria possa coprire completamente il dissipatore. Il design brevettato delle ventole può non solo ridurre la lunghezza della scheda grafica, ma anche migliorare la capacità di dissipazione del calore. Il potente monitor LCD può visualizzare varie informazioni di sistema ed è altamente personalizzabile. L'esterno è stato progettato con immagini digitali, inclusa l'illuminazione e i motivi sulla scheda. La scheda grafica AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G è stata approvata dalla Giuria Red Dot Design in termini di innovazione, funzionalità e design di alta qualità.

