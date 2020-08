Reflector Entertainment svela Unknown 9: Awakening

Reflector Entertainment ha svelato oggi il teaser trailer del primo videogioco dello studio, Unknown 9: Awakening. Il gioco rappresenta la base di un maggiore ecosistema di contenuti che saranno realizzati intorno all’ambizioso mondo narrativo di Unknown 9.

Guidato da un team di sviluppo esperto e diversificato, lo studio di Reflector ha creato un nuovo mondo narrativo annunciando Unknown 9: Awakening, un gioco d’azione e avventura in terza persona fortemente basato sulla narrazione, e dando un primo sguardo alla sua protagonista, Haroona, oltre che un assaggio delle sue abilità Fold.

Cresciuta sulle strade di Kolkata, in India, e tormentata dalle visioni della propria morte, Haroona lotta per comprendere le sue misteriose capacità innate di manipolare l’invisibile. Un mentore presto aiuta Haroona ad affinare il suo dono, insegnandole ad accedere alla misteriosa dimensione nascosta nota come The Fold e spingendola a intraprendere un viaggio per svelare i misteri di questo nuovo regno.

“Unknown 9: Awakening è il primo gioco di Reflector. È un progetto realizzato con grande passione da un piccolo team di veterani del settore che volevano creare qualcosa di diverso”, ha dichiarato Alexandre Amancio, CEO di Reflector Entertainment. “Il nostro gioco presenta un’eroina complessa che deve fare i conti con chi è davvero. Il titolo è ambientato nell’universo di Unknown 9, un moderno mondo narrativo in cui l’umanità è sull’orlo della trascendenza o dell’autodistruzione.”

Il più ampio universo di Unknown 9 presenta una serie di contenuti con personaggi e trame che si intersecano a formare un ricco e coinvolgente mondo narrativo, tra cui un romanzo thriller dal celebre autore di bestseller Layton Green, intitolato Unknown 9: Genesis, un podcast originale chiamato Unknown 9: Out of Sight, e un fumetto, Unknown 9: Torment. Si tratta di prodotti indipendenti, ma se vissuti nel loro insieme, formano una narrazione più ampia e consentono di poter apprezzare maggiormente il misterioso universo di Unknown 9.

In attesa del lancio del gioco previsto nel 2021, i fan potranno immergersi nel mondo narrativo di Unknown 9 visitando la pagina unknown9.com, dove potranno partecipare ad Unknown 9: Chapters, un’esperienza interattiva e basata sulla community, creata dallo studio di Montreal Alice & Smith, che consentirà di svelare i misteri dell’universo di Unknown 9. Inoltre, potranno anche accedere gratuitamente a parti del romanzo, del podcast e del fumetto per un periodo limitato.