Refurbed, round di investimenti da 54 milioni di dollari per costruire l’Amazon dei prodotti ricondizionati

Refurbed, il principale marketplace per l'elettronica ricondizionata e che fa del consumo sostenibile uno dei propri motivi di esistere, annuncia di aver raccolto 54 milioni di dollari grazie a un finanziamento di serie B guidato da Evli Growth Partners e Almaz Capital. A loro si uniscono finanziatori che hanno già investito in passato nell’azienda, tra cui Speedinvest, Bonsai Partners e All Iron Ventures, così come un gruppo di nuovi player come Hermes GPE, C4 Ventures, SevenVentures, Alpha Associates, Monkfish Equity (Trivago Founders), Kreos Capital, Isomer Capital e Creas Impact Fund.

Il settore dell‘elettronica di consumo è uno dei più vasti settori al mondo e di conseguenza emette tantissime tonnellate di CO2 ogni anno, tanto che ad esempio, l'impronta di carbonio totale annuale della produzione di smartphone equivale almeno alle emissioni annuali di carbonio di un intero piccolo paese. Ciò ha un impatto significativo sia sul cambiamento climatico sia sulla sfida dei rifiuti elettronici (i 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici generati ogni anno saranno più che raddoppiati a 110 milioni di tonnellate entro il 2050). Gli esperti del WEF affermano che riparare - non riciclare - è il primo passo per affrontare questo problema.

Il team di refurbed contribuisce alla salvaguardia del pianeta e, dal lancio del marketplace nel 2017, l'azienda ha già risparmiato 170 tonnellate di dispositivi elettronici e successivamente è riuscita a ridurre l'impatto di CO2 di 31.000 tonnellate.

Refurbed è il portale n.1 in Italia per l'elettronica ricondizionata. I dispositivi sono come nuovi sia a livello tecnico che estetico. Tutti i device vengono sottoposti ad accurati test e processi di ricondizionamento in 40 passaggi, condotti da tecnici esperti: l’obiettivo è quello di rispondere ai più elevati standard di qualità e funzionare esattamente come le loro versioni nuove. Con prodotti fino al 40% più convenienti e un minimo di 12 mesi di garanzia inclusa, refurbed rende l'acquisto di dispositivi sostenibili facile, conveniente e senza rischi.

Nel 2020 refurbed è cresciuta di 3 volte e ha raggiunto più di 100 milioni di euro di GMV. L'azienda continua a migliorare le sue operazioni implementando nuove misure di garanzia della qualità e algoritmi di prezzo, che consentono a refurbed di offrire dispositivi di alta qualità ad un prezzo basso.

"Abbiamo fondato refurbed con l’obiettivo di portare almeno un dispositivo ricondizionato in ogni famiglia in Europa, cambiando così il modo in cui la società in sé fa uso dei device elettronici", ha dichiarato Peter Windischhofer, co-fondatore di refurbed. "Siamo estremamente orgogliosi dei risultati raggiunti finora, e siamo pronti per continuare a crescere a livello internazionale e diventare l'Amazon dei prodotti ricondizionati in Europa".

Refurbed opera in Germania, Austria, Irlanda, Francia, Italia e Polonia, con in programma l’espansione in altri 3 paesi entro la fine del 2021. L'azienda ha più di 11.000 prodotti a listino sul proprio marketplace, venduti da oltre 130 commercianti, dando lavoro a più di 120 persone. Fino ad oggi, refurbed ha venduto oltre 800.000 prodotti attraverso la sua piattaforma, piantando alberi ad Haiti, in Madagascar, Kenya, Indonesia, Mozambico o Nepal per ogni dispositivo venduto.

"Noi di Evli Growth Partners vediamo l'enorme potenziale che c’è dietro il modo in cui refurbed contribuisce a un'economia sostenibile e circolare, e siamo entusiasti di procedere con questo investimento di Serie B", ha dichiarato Riku Asikainen di Evli Growth Partners. "Siamo pronti a sostenere un’azienda guidata da una mission concreta che sta riscuotendo successo sia a livello finanziario che ambientale”.

Con il capitale raccolto, il team prevede di rafforzare la sua posizione per l'elettronica ricondizionata e di concentrarsi sull'espansione territoriale entrando in altri Paesi europei: nello specifico 10 milioni di dollari saranno stanziati a favore del mercato italiano, per far crescere il brand nel nostro Paese. Refurbed prevede anche di sviluppare e migliorare ulteriormente il portfolio di prodotti e di concentrarsi sulla crescita del team internazionale, assumendo specialisti da tutta Europa.

"La crescita della società è stata impressionante e il potenziale è visibile a tutti", ha dichiarato Charlie Ryan di Almaz Capital. "Siamo felici di sostenere l'azienda nel suo percorso e siamo convinti che Refurbed avrà successo nella sua attiva espansione internazionale".

"Notiamo che il comportamento dei consumatori nei confronti della sostenibilità sta cambiando rapidamente in tutta Europa, soprattutto per quanto riguarda l’elettronica di consumo" ha affermato Pascal Cagni, partner di C4 Ventures ed ex VP Apple EMEIA (2000-2012).