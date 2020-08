Relicta, l'acclamato puzzle game è ora disponibile su Epic Games Store

Ravenscourt e Mighty Polygon hanno pubblicato l'acclamato puzzle game su Epic Games Store. Per celebrare l'uscita ecco l'accolades trailer internazionale. Relicta farà parte della lineup della gamescom digitale di Koch Media. Inoltre, il gioco sarà incluso nell'Indie Arena Booth.

A proposito di Relicta

Relicta è un puzzle game in prima persona basato sulla fisica. Con gli occhi di uno scienziato, dovrai usare la tua creatività per giocare con le leggi della fisica, utilizzando magnetismo, polarità e gravità per svelare i segreti di una struttura di ricerca sulla luna. Chandra Base metterà alla prova le tue abilità scientifiche, poiché sono l'unica cosa che può mantenere in vita tua figlia.

In Relicta ogni angolo racconta una storia, ogni nuovo passo è una sfida. Trova la tua strada intorno agli enigmatici crateri ed esplora diversi luoghi ed ecosistemi. Correrai dritto per la tua strada e proverai a raggiungere la salvezza? O ti prenderai il tuo tempo per raccogliere indizi e svelare gli intrighi della politica orbitale del 22 ° secolo?

Sepolto nell'eterna oscurità dei crateri lunari giace un segreto che potrebbe salvare la vita di tua figlia o cambiare per sempre il destino dell'umanità.

Sei pronto ad affrontare le conseguenze della tua ricerca?