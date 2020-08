Report di Save on Energy, l'impatto ambientale dei videogiochi più utilizzati

Il mercato dei videogiochi online è enorme, con 2,5 miliardi di giocatori in tutto il mondo. E da marzo, l'industria ha registrato un aumento del 63% nelle vendite globali di videogiochi. Sebbene questa sia una notizia positiva per l'industria, evidenzia una crescente preoccupazione per l'ambiente, poiché sembra che i videogiochi possano emettere CO2, rivelandosi dannoso per il nostro pianeta.

Alla luce di ciò, SaveOnEnergy.com/uk ha esplorato i videogiochi più venduti di tutti i tempi a livello globale, analizzando i tempi di completamento e le emissioni medie di CO2 per ora di gioco su tutte le console per accertare quali giochi di successo sono i migliori e peggiori per il ambiente.

Videogiochi meno ecologici:

Il primo posto in classifica è Minecraft, il videogioco più venduto e il più inquinante, con emissioni di CO2 per un totale di 600 milioni di kg. Con 200 milioni di vendite dal 2011 e il tempo di completamento più lungo di tutti i giochi considerati (120 ore), il gioco ha anche l'emissione media di CO2 più alta per giocatore con 3 kg. Ciò equivale a guidare ben 1.333.333.333 miglia!

Grand Theft Auto V è stato il secondo gioco più inquinante, nonostante il tempo di completamento di sole 31,5 ore. Il gioco emette 102.375.000 milioni di kg di emissioni di CO2, avendo venduto 130 milioni di copie dal 2013.

Il terzo gioco più inquinante è Terraria, anche se è il quarto più venduto (30,3 milioni). Questo gioco emette un totale di 70.068.750 kg di emissioni di CO2, forse anche per il fatto che ha il tempo di completamento più lungo a 92,5 ore - anche la seconda media più alta di CO2 per partita (2,3 kg).

SaveOnEnergy ha rilevato che l'emissione combinata di CO2 per tutti i sei giochi più venduti è di 841.131.250 kg.

Ciò significherebbe viaggiare intorno alla circonferenza del mondo 75.064 volte in auto (1.869.180.556 miglia)!

I videogiochi più ecologici:

Kinect Adventures è stato incoronato come il gioco più ecologico, producendo 2.700.000 kg di emissioni di CO2 - vantando anche l'emissione media di CO2 più bassa per partita con 0,1125 kg. Per metterlo nel contesto, dovresti guidare 6 milioni di miglia per equivalere al livello di emissioni di CO2 per Kinect Adventures!

Tutti e cinque i giochi di Call of Duty hanno registrato complessivamente l'incredibile cifra di 118.600.000 milioni di vendite. Nonostante le vendite elevate, SaveOnEnergy ha trovato questi giochi tra i meno inquinanti.

Call of Duty: Ghosts produce la seconda CO2 più bassa di tutti i giochi inclusi nello studio con una media di 2.850.000 kg.

Call of Duty, il gioco più acquistato Call of Duty: Modern Warfare 3, ha venduto 26,5 milioni di copie, ma è il quarto con le emissioni di CO2 totali più basse con 3.975.000 kg.Tutti e cinque i giochi Call of Duty hanno anche le emissioni di CO2 più basse per gioco, con una media di 0,1625 kg.

Per tutti i dettagli sulla ricerca, visita https://www.saveonenergy.com/uk/environmental-impact-of-video-games/