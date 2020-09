RESISTANCE, la terza stagione dell’anno 4 di FOR HONOR è ora disponibile

Ubisoft annuncia che Resistance, la terza stagione dell’anno 4 di For Honor, è ora disponibile per tutti i giocatori su PlayStation4, la famiglia di dispositivi Xbox One tra cui Xbox One X, Windows PC, Stadia e UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Dopo una stagione di tirannia che ha lasciato profonde ferite in ogni fazione, la terza stagione dell’Anno 4, Resistance, racconta la storia di alcuni guerrieri ribelli che hanno deciso di sconfiggere un nemico comune: le Guerrafondaie e il loro regime di terrore.

In concomitanza con l’inizio della nuova stagione, For Honor darà il via a un nuovo evento a tempo limitato: Racconti di Ribellione. A partire da oggi e fino all’8 ottobre, i giocatori proveranno la storia dei guerrieri che si sono ribellati alle Guerrafondaie e il loro ordine attraverso un’attività PvE in cooperativa diversa ogni settimana. L’evento avrà un Pass Evento Gratuito con tantissime ricompense da guadagnare.

Resistance porterà anche nuovi contenuti di personalizzazione stagionali basati sugli eventi, tra cui un completo, un materiale cinabro, armi, esecuzioni e armature. Inoltre, la stagione introdurrà un aggiornamento di identificazione delle squadre per i giocatori. Senza più distinzioni cromatiche tra assalitori, difensori o neutrali, ora i giocatori potranno scegliere qualsiasi colore indipendentemente dalla propria squadra di appartenenza.

A partire da oggi, i giocatori potranno acquistare il Pass Battaglia della terza stagione dell’Anno 4 a tema silvestre per ottenere accesso a 100 livelli di ricompense premium, tra cui armi, completi e molto altro. I giocatori che vogliono partire con un certo vantaggio potranno acquistare il Bundle Battaglia della Stagione 3 Anno 4, che sblocca istantaneamente i primi 25 livelli.

Inoltre, la terza stagione dell’Anno 4 introdurrà una nuova mappa Wu Lin, “Belvedere”. Con edifici progettati in puro stile Wu Lin, include un’arena molto scenica circondata da splendidi giardini e antichi gazebo.

