Riders Republic, al debutto la terza stagione Summer Break

Ubisoft annuncia che la terza season di Riders Republic, Summer Break, è disponibile da oggi per Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation4, PlayStation5, Stadia, PC Windows su Ubisoft Store ed Epic Games Store.

In estate potrai accedere al nuovo contenuto gratuito e a importanti momenti settimanali come lo speciale evento Riforestazione, l’uscita di due Showdown mode’s toys nello shop in-game, e un evento per celebrare il tanto anticipato arrivo della BMX.

La season incomincia con Project Rebirth, un evento speciale che inizia oggi e dura sino al 10 agosto, concepito come proposta lo scorso anno per il Green Game Jam 2021, una competizione per sviluppatori di gioco promossa dalla United Nations Environmental Programme’s Playing for the Planet Alliance che sfida i partecipanti a creare eventi o modalità di gioco incentrate sulla sensibilizzazione verso l’ambiente.

Durante Project Rebirth, sarai invitato a partecipare all’evento Riforestazione, dove potrai piantare alberi in un’area deserta per aiutare il rimboschimento della zona, usando un punto di teletrasporto che ti porterà al campo-base. Desert Bloom, la nuova gara di massa, inizierà nel deserto e, grazie agli sforzi della comunità, si coprirà gradualmente di piante e alberi resistenti ai climi aridi. Il 30 luglio l’evento culminerà nella Climate March, unica nel suo genere, dove potrai partecipare e manifestare il tuo impegno per la salvaguardia dell’ambiente e del clima.

Infine, al termine del Summer Break, Riders Republic ospiterà un evento che segnerà l’inizio dell’add-on BMX sport, con sfide settimanali incentrate sull’attività di freestyle BMX.

Spunti di lettura:

Riders Republic al debutto, disponibile il trailer di lancio

Riders Republic, al debutto Stagione 1 Winter Bash

Riders Republic Showdown, disponibile la stagione 2