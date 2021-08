RiMS Racing di NACON al debutto, disponibile il trailer di lancio

NACON e RaceWard Studio sono lieti di annunciare il lancio di RiMS Racing, un nuovissimo concept di gioco motociclistico, disponibile per PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. I professionisti dello studio italiano RaceWard hanno sviluppato un gioco che offre agli utenti un'esperienza senza precedenti, una perfetta fusione di guida e meccanica, che spinge al massimo realismo e customizzazione.

RaceWard ha incluso 8 delle moto più veloci del mondo: la Kawasaki Ninja ZX10 RR, Aprilia RSV4, BMW M1000 RR, Ducati Panigale V4R, Honda CBR1000 RR, MV Agusta F4 RC, Suzuki GSXR-1000 e Yamaha YZF R1. Le moto nel gioco sono state riprodotte con un dettaglio e un realismo senza precedenti, e saranno da mantenere e migliorare attraverso un gameplay innovativo, che fonde la precisione meccanica al puro brivido della guida.

Le condizioni di gara, lo stile di guida e lo stato meccanico dei componenti eserciteranno un impatto diretto sul comportamento della moto. Elevando al massimo le possibilità di personalizzazione grazie a un sistema fisico con una precisione senza pari, RiMS Racing enfatizza la connessione tra ogni parte della moto e mette la meccanica al centro del gameplay.

Per assicurarsi la vittoria, i giocatori dovranno essere in grado di smontare completamente la loro moto e sostituire ogni elemento per ottenere il miglior setup possibile, scegliendo tra oltre 500 componenti ufficiali: pneumatici, dischi, pinze, pastiglie, sospensioni, molle, filtri dell'aria, scarichi, pompe dei freni e della frizione, liquidi dei freni, oli motore, ECU, carenature... e molti altri.

Il giocatore potrà utilizzare diversi strumenti per identificare i componenti meccanici da migliorare, come il Motorbike Status Check (MSC), che fornisce un'analisi in tempo reale dello stato e delle prestazioni della moto. I giocatori ai comandi avranno la possibilità di selezionare, gestire e integrare ogni componente richiesto all’interno del quartier generale del pilota grazie a una nuovissima caratteristica di gioco.

Nel corso di una carriera divisa in stagioni, ciascuna composta da oltre 70 eventi, e durante le numerose sfide disponibili in multiplayer, RiMS Racing promette una completa immersione nel mondo della competizione, dove la vittoria dipende in egual misura dalle abilità di guida e dalla moto del giocatore.

