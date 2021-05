ROCCAT presenta le nuove tastiere gaming RGB MAGMA e PYRO

ROCCAT, brand di Turtle Beach (Nasdaq: HEAR), svela oggi le due ultime aggiunte alla sua pluripremiata line-up di tastiere: la Tastiera Gaming RGB a Membrana, Magma, e la Tastiera Gaming RGB Meccanica Pyro.

Il top plate completamente illuminato della Magma sfrutta la tecnologia AIMO RGB di ROCCAT come mai prima d'ora, è l'invitante prezzo di 59,99 € la rendono la scelta ideale per i gamer alla ricerca di un miglioramento del loro setup RGB. I fan PC alla ricerca di una nuova tastiera meccanica non dovranno far altro che dare un'occhiata alla Pyro, una delle tastiere meccaniche da gaming con più funzioni disponibili oggi sul mercato, ad un prezzo consigliato di 99,99 €.

Magma e Pyro sono entrambe equipaggiate di un poggia-polso rimovibile e di tasti per la riproduzione, oltre all'acclamata tecnologia ROCCAT Easy-Shift [+] che permette ai giocatori di assegnare una funzione secondaria ai tasti più utilizzati. La Magma e la Pyro saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati a partire dal 30 maggio 2021. Pre-order disponibili su www.roccat.com.

"Con Magma stiamo ridefinendo le tastiere a membrana, spingendo ancora una volta più in là i confini dell'illuminazione", ha detto René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach. "Con la serie Vulcan, avevamo già evoluto l'esperienza RGB montando dei tasti trasparenti sulle tastiere meccaniche. Con Magma abbiamo reso l'intera piastra trasparente per spingere l'illuminazione AIMO al suo pieno potenziale. Non assomiglia a nient'altro oggi disponibile sul mercato ed è accessibile per tutti quei giocatori che vogliono mettere in mostra il loro setup da gaming RGB".

Tastiera Gaming RGB a Membrana Magma di ROCCAT

Dal lancio del motore di illuminazione AIMO nel 2017, ROCCAT si è concentrata non solo sulla fornitura di apparecchiature da gaming per PC ad alte prestazioni, ma anche sul portare l'esperienza RGB a nuovi livelli. La tastiera Magma a membrana è dotata di una piastra superiore semi-trasparente e di una retroilluminazione a cinque zone e 10 LED per la migliore illuminazione AIMO mai vista. Con 16,8 milioni di colori, i giocatori possono godere di un'esperienza di illuminazione vivida e coinvolgente. Magma si collegherà e si sincronizzerà con tutti gli altri prodotti della gamma AIMO di ROCCAT, compresi i mouse della serie Kone Pro appena annunciati, le cuffie della serie Elo e tanto altro ancora, per creare una postazione da gaming davvero pazzesca.

Magma presenta anche una digitazione silenziosa a membrana grazie a tasti con cupola in gomma di alta qualità. La pressione dei tasti è reattiva e affidabile. L'avanzata tecnologia anti-ghosting assicura che i giocatori possano premere tutti i tasti più usati simultaneamente, senza compromessi. La Magma è dotata di un poggia-polsi removibile per andare incontro alle esigenze di tutti i giocatori. Disponibile dal 30 maggio 2021 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo ad un prezzo consigliato di 59,99 €.

Tastiera Gaming RGB Meccanica Pyro di ROCCAT

Pyro è una delle tastiere meccaniche da gaming più ricche di funzionalità oggi presenti sul mercato al di sotto dei 100 €. Il nuovo design della Pyro è rinforzato da una piastra superiore in metallo spazzolato, che offre ai giocatori una tastiera meccanica elegante, robusta e bella da vedere. Pyro utilizza gli switch lineari (red) TTC con un punto di attuazione di 2.0mm, 45g di forza operativa e una profondità di 4.0mm per un 'click' che sia preciso ma forte. Gli switch della Pyro sono testati per 50 milioni di battute per un'esperienza gaming reattiva e duratura. L'avanzata tecnologia anti-ghosting assicura anche che tutti i tasti premuti simultaneamente vengano registrati senza alcun problema.

Come la Magma, la Pyro è dotata di un poggia-polsi removibile. Dispone poi della rotella per il volume della serie Vulcan, molto amata dai fan, per un controllo audio facile e veloce. Pyro dispone del motore di illuminazione AIMO di ROCCAT con illuminazione a 16,8 milioni di colori. AIMO reagisce organicamente all'utilizzo dell'utente mettendo in mostra un'illuminazione incredibilmente vivida, il tutto con una configurazione rapida e semplice. Inoltre, la Pyro si sincronizza con i prodotti compatibili con AIMO per creare un'illuminazione della postazione che passa da un dispositivo all'altro in maniera naturale. La Pyro sarà disponibile dal 30 maggio 2021 presso i rivenditori partecipanti in tutto il mondo ad un prezzo consigliato di 99,99 €.

Per maggiori informazioni sugli ultimi prodotti ROCCAT per PC, visita ROCCAT.com