ROCCAT svela le Cuffie da Gaming PC della linea Elo

ROCCAT, brand Tedesco di Turtle Beach (Nasdaq: e leader negli accessori PC, svela oggi le nuove cuffie da gaming per PC Elo series, primo di una serie di nuovissimi accessori di precisione per PC.

Fondata nel 2007 dall'ex giocatore professionista e attuale Head of PC Products di Turtle Beach Rene Korte, ROCCAT è diventata un'azienda leader nel settore degli accessori PC con un portfolio di prodotti tecnicamente all'avanguardia e visivamente accattivanti. Nel 2019, ROCCAT è stata acquistata da Turtle Beach diventando il brand ufficiale dell'azienda dedicato al mondo PC. Le cuffie Elo sono i primi prodotti che uniscono il pluripremiato design di ROCCAT all'impareggiabile expertise di Turtle Beach nel campo delle apparecchiature audio.

La nuova serie di prodotti Elo include tre differenti modelli di cuffie per PC tra cui scegliere, ciascuno progettato con caratteristiche di alta qualità e comfort, come i cuscinetti in memory foam e l'archetto in metallo flottante e semplice da regolare, caratteristiche capaci di offrire una comodità unica e duratura, dove una parte fondamentale è giocata dalla leggerezza generale del prodotto. Le Elo X Stereo sono cuffie stereo ultraleggere ad un prezzo consigliato di 49,99 €. Le Elo 7.1 USB sono in grado di migliorare le performance del precedente modello, grazie al suono surround in 7.1, al sistema di illuminazione intelligente AIMO, al monitoraggio variabile del microfono e alla connettività USB al prezzo di 69,99 €. Le Elo 7.1 Air, invece, portano tutto al livello superiore, avendo tutte le caratteristiche delle Elo 7.1 USB ma con la libertà della connettività Wireless, oltre al Superhuman Hearing di Turtle Beach e a una batteria capace di raggiungere le 24 ore di autonomia, il tutto al prezzo di 99,99 €. Tutti e tre i modelli di cuffie da gaming Elo saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati a partire dal 4 ottobre 2020, e sono già disponibili per il pre-order su ROCCAT.org.

"Le cuffie della linea Elo mostrano perfettamente i risultati di una proficua collaborazione, andando a prendere il meglio sia da ROCCAT che da Turtle Beach, e sono solo l'inizio di tutta una nuova serie di prodotti da gaming per PC," dichiara Rene Korte, Head of PC Products di Turtle Beach. "Le Elo sono eleganti e performanti, ma non è tutto. Abbiamo infatti in serbo alcune novità per la nostra linea di tastiere Vulcan, oltre a nuovi mouse ed altro ancora – tutti prodotti progettati per garantire il massimo in termini di prestazioni all'ecosistema ROCCAT, in modo da continuare ad essere un punto di riferimento per i giocatori PC".



Il CEO di Turtle Beach, Juergen Stark, aggiunge: "le nuove cuffie da gaming PC Elo di ROCCAT, così come i nuovi accessori PC che sveleremo presto, mostrano quanto sia stato produttivo l'investimento di Turtle Beach; vogliamo giocare un ruolo di primo piano nello straordinario mercato degli accessori PC. I nuovi prodotti ROCCAT offrono le migliori performance e design all'avanguardia, tutto per garantire un vantaggio competitivo rendendo il mondo del gaming PC sempre più importante per la nostra azienda."

Cuffie da Gaming Cross-Platform Elo X Stereo

Progettate per chi non rinuncia mai allo stereo e per i gamer multipiattaforma, le Elo X Stereo garantiscono un audio di qualità superiore grazie agli speaker ad alta precisione da 50mm. Grazie al Jack da 3,5mm garantiscono il massimo della compatibilità cross-platform, e grazie al design ultra-leggero dotato di archetto regolabile e cuscinetti in memory foam, la comodità sarà sempre al primo posto. Le Elo X Stereo sono inoltre dotate delle tecnologie premium di Turtle Beach come il microfono TruSpeak ad alta sensibilità, e il design proprietario ProSpecs, pensato per i giocatori che portano gli occhiali. Le Elo X Stereo dispongono inoltre di un audio splitter per PC e mettono a disposizione dei giocatori tutta una serie di specifiche premium ad un prezzo ultra competitivo: 49,99 €.

Cuffie da Gaming Elo 7.1 USB con Suono Surround

Le Elo 7.1 USB offrono uno straordinario e immersivo suono surround 7.1, garantito dai driver da 50mm ad alta precisione. Inoltre, dispongono di tante innovazioni a marchio Turtle Becach, come il microfono TruSpeak ad alta sensibilità per una chat cristallina, il monitoraggio del microfono variabile per evitare di urlare nei momenti più concitati, e la tecnologia ProSpecs, completamente glass-friendly. Inoltre, a parte i cuscinetti in memory foam e l'archetto regolabile in metallo, le Elo 7.1 USB dispongono del sistema di illuminazione AIMO di ROCCAT, che offre il massimo della personalizzazione. Le Elo 7.1 USB saranno disponibili al prezzo di 69,99 €.

Cuffie da Gaming Wireless Elo 7.1 Air con Suono Surround

Le Elo 7.1 Air sono il modello di punta, wireless, della serie. Offrono infatti un eccezionale e immersivo suono surround 7.1 attraverso i potenti driver da 50mm, oltra all'esclusivo sistema Superhuman Hearing di Turtle Beach, per un vantaggio competitivo ineguagliabile. Le Elo 7.1 Air dispongono della tecnologia ROCCAT Stellar Wireless per una connessione senza fili egualmente performante alla connessione cablata, oltre ad una batteria capace di raggiungere le 24 ore di autonomia. Le Elo 7.1 Air saranno disponibili al prezzo di 99,99 €.