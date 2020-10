Rocket Arena, annunciata la Season 2

EA e Final Strike Games hanno annunciato che domani sarà finalmente giocabile la Season 2 di Rocket Arena, che offrirà ai giocatori la possibilità di entrare in azione e mettere in mostra le proprie abilità. Con un nuovo eroe, eventi a tempo limitato, sfide, ricompense e una nuova modalità PvE, la Season 2 si apre con una moltitudine di contenuti entusiasmanti.

Rocket Arena (Standard Edition) sarà anche disponibile gratuitamente su Origin/ PC per tutti i membri Amazon Prime su Prime Gaming fino al 10 ottobre.

Si può richiedere il gioco gratuitamente visitando https://gaming.amazon.com/loot/rocketaren,

ottenendo un codice per il download.

I nuovi contenuti in arrivo con la Season 2 saranno:

● Un nuovo Personaggio:

Leef, una creatura elfica che si dice provenga dal leggendario Regno degli Antichi di Crater, in grado di vincere le sfide con l'uso della magia e il sua minuscola aiutante, Flitt

● Sfide contro la Al Playlist:

Nuovi tipi di bot Jayto, Blastbeard, Amphora e Izell si uniscono nell'AI del gioco

● Aggiunta la modalità PvE, Bot Knockout, in cui i bot Competitor possono partecipare come compagni di squadra o avversari e i Bot Heroes si possono unire se il matchmaking non è disponibile

● Progressione del personaggio estesa:

Il livello massimo dei personaggi è stato portato a 125 e ognuno potrà riscattare un outfit di gemme smeraldo una volta raggiunto questo traguardo

● Sfide giornaliere e settimanali:

Aumento a tre sfide giornaliere e tre settimanali

● Modifiche al gioco:

L'abilità Dodge è stata migliorata, consentendo il movimento omnidirezionale

Cambiamenti di bilanciamento in Flux, Jayto e Mysteen

Le monete aumentano la velocità in Treasure Hunt

● Stagione 2 Blast Pass:

Tutti i giocatori riceveranno Forest Flow Leaf e sbloccheranno immediatamente Dr. Beardson, Getaway Driver Rev e The Missing! Flyers Megablast VFX Trail all'acquisto

Puoi trovare ulteriori informazioni su tutto ciò che riguarda la Season 2 sul sito ufficiale.