Rocket Arena, l'evento Megadonte Imbizzarrito inizia ora

EA e Final Strike Games hanno annunciato il via di Megadonte Imbizzarrito, l'evento speciale a tempo limitato di Rocket Arena che offre ai giocatori la possibilità di esplorare nuove mappe, modalità, playlist e altro ancora. A partire da oggi, fino al 22 settembre, i Rocketeers potranno scoprire la regione natale di Boone, The Wilds, alla ricerca del magnifico Megadonte scomparso.

I giocatori potranno esplorare la nuova mappa, Kayo Kanyon, una stazione abbandonata nelle terre selvagge con i binari più pericolanti di Crater, dove troveranno una torre d'acqua a forma di razzo, un pozzo di catrame pieno di ossa di Megadonti e antichi razzi, tunnel minerari e altro ancora, mentre si dirigono a caccia del Megadonte Boomer.

Inoltre, i Rocketeers avranno a disposizione nuove playlist di eventi e potranno giocare alle ultime modalità di gioco, Megamuzzle e Splat, o testare le loro abilità in Duel. Coloro che accedono all'evento in giorni consecutivi riceveranno anche una serie di premi esclusivi e gratuiti dalla Rocket Express, tra cui Megadon Adventure, Boone, Rugged Rocks Totem Pattern, Rocket Rail Caboose Totem Symbol e Fossilized Megablast VFX Trail. Per celebrare l'evento in-game, i giocatori potranno guadagnare Twitch Drop speciali semplicemente guardando Rocket Arena su Twitch, inclusi il Runway Megadon Epic e outfit leggendari!

Maggiori dettagli sull'evento Runaway Megadon sono disponibili nel post del blog ufficiale

a questa pagina.

