Rocksmith + è ora disponibile per PC Windows

Oggi Ubisoft ha annunciato che Rocksmith+, il principale servizio di apprendimento musicale per chitarra acustica, elettrica e basso, è ora disponibile su Windows PC attraverso l'Ubisoft Store al prezzo di 14,99€ per un abbonamento di un mese, 39,99€ per un abbonamento di tre mesi o 99,99€ per un abbonamento di 12 mesi.

Il servizio di abbonamento funzionerà su qualsiasi computer con Windows 10, anche su un portatile di 10 anni fa e sarà disponibile anche su dispositivi mobili nel corso dell'anno. Ad oggi, il pluripremiato metodo Rocksmith ha aiutato più di cinque milioni di persone a imparare a suonare la chitarra.

Basandosi su 10 anni di esperienza di successo nell'insegnamento della musica grazie a un metodo creato con un team di musicisti, educatori musicali e sviluppatori di videogiochi presso Ubisoft San Francisco, Rocksmith+ offre un'esperienza divertente e personalizzata per i musicisti di ogni livello con caratteristiche che includono:

Una libreria in continua espansione di oltre 5.000 brani di artisti in vetta alle classifiche, indie ed emergenti, a cui se ne aggiungono di nuovi ogni settimana. I giocatori potranno imparare a suonare la chitarra attraverso le registrazioni dei loro brani preferiti e scoprire nuova musica. Rocksmith+ contiene musica di diversi generi provenienti da Paesi di tutto il mondo. Per vedere la libreria dei brani, visitare il sito: https://www.ubisoft.com/en-us/game/rocksmith/plus/song-library.

Una serie di strumenti per esercitarsi con un'esperienza personalizzata. Ad esempio, Rocksmith+ si adatta dinamicamente ai progressi dei giocatori, grazie alla funzione Difficoltà Adattiva, che introduce anche nuove note e accordi in base al livello di abilità; e se i giocatori vogliono esercitarsi su un riff specifico, possono selezionare il Ripetitore di Riff per farlo. Questi strumenti sono stati progettati per dare ai chitarristi il controllo del loro percorso di apprendimento musicale.

Rilevamento delle note e feedback in tempo reale senza l'ausilio di periferiche grazie all'app gratuita Rocksmith+ Connect: in questo modo, un telefono funge da microfono su iOS e Android. L'app funziona con strumenti acustici o elettrici suonati attraverso un amplificatore, oppure i giocatori possono collegare i loro strumenti elettrici con il cavo Rocksmith Real Tone, venduto separatamente. Inoltre, l'app Rocksmith+ Connect funziona anche come accurato accordatore professionale per chitarra. Per ulteriori informazioni sull'app Rocksmith Connect, visitare il sito: rocksmith.com/tuner

Lezioni interattive e consigli per l'allenamento che Rocksmith+ genera in base agli obiettivi, al livello di abilità e ai progressi dei giocatori. Oltre all'apprendimento e al miglioramento della meccanica, i giocatori hanno a disposizione lezioni video che spaziano dalla tecnica corretta all'attrezzatura, dalla cura dello strumento all'apprezzamento della musica e altro ancora, attraverso Rocksmith Discover.

"Sia che non abbiate mai suonato la chitarra, sia che abbiate suonato per tutta la vita o che vogliate imparare a suonare la vostra canzone preferita, Rocksmith+ è il compagno perfetto per il vostro viaggio musicale", ha dichiarato Jay Cohen, vicepresidente, editore esecutivo di Ubisoft. "Stiamo curando la più vasta libreria di canzoni con artisti importanti e stelle nascenti di tutti i generi del mondo. Rocksmith+ è uno strumento di apprendimento rivoluzionario e collaudato, divertente e facile da usare, con un valore incredibile per 100 dollari all'anno, al quale potrete dedicare tutte le ore che vorrete per suonare le vostre canzoni preferite tutte le volte che vorrete, dove e quando vorrete. Questo è solo l'inizio e non vediamo l'ora di vedere la nostra comunità esibirsi".

Rocksmith+ collabora inoltre con i principali partner di strumenti musicali Gibson, Epiphone, Kramer, Ibanez, Ernie Ball, Ernie Ball Music Man, Marshall, Orange, Mesa/Boogie, Roland, Boss ed Electro-Harmonix.

Rocksmith+ prevede un'offerta fedeltà per i possessori di Rocksmith 2014 e per i partecipanti alla closed beta che acquistano un abbonamento a Rocksmith+ di 3 o 12 mesi. Questi giocatori otterranno un bonus nel loro primo ciclo di fatturazione: un mese gratuito per chi acquista un piano di 3 mesi e tre mesi gratuiti per chi acquista un piano di 12 mesi.

Per ulteriori informazioni su Rocksmith+, visita rocksmith.com.