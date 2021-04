ROG Live 2021, l’evento dedicato al PC Building targato Republic of Gamers

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato ROG Live 2021, evento online che si terrà dal 9 all'11 aprile e che nell'arco di tre giorni spiegherà tutti i segreti del PC building. L'evento ospiterà i celebri modder Niklas Forsberg e Tim Malmborg, che accompagneranno i partecipanti attraverso varie build di PC, a partire da quelle mainstream fino alle configurazioni più estreme. Ci sarà spazio anche per ROG Rookie, appuntamento dedicato invece a chi sta iniziando ad assemblare il suo primo PC gaming.

ROG si dedica allo sviluppo del migliore equipaggiamento gaming del mondo. Oltre a creare componenti per PC di massima qualità, ROG supporta e promuove attivamente la community del "Do It Yourself" in ambito PC.

Durante l'evento ROG Live 2021, ogni build proporrà l'hardware di gioco più recente come per esempio i processori Intel Core di 11a generazione, la scheda madre ROG Maximus XIII Extreme Glacial con sistema di raffreddamento a liquido e le schede grafiche della serie ROG Strix 30.

Le build di fascia alta con processori Intel Core di 11a generazione saranno anche testate e sottoposte a benchmark usando alcuni dei giochi più recenti. Inoltre, la live include segmenti e approfondimenti dedicati a: monitor ROG Swift 360 Hz PG259QNR, tastiera Claymore II, mouse Gladius III, Ryujin II 360 e ROG Strix LC II 280 ARGB. L'evento offre anche agli spettatori e ai fan l'opportunità di interagire con lo staff di ASUS tramite la chat. E ancora: gli spettatori possono accedere al sito dedicato all'evento e approfittare delle esclusive offerte e promozioni ROG Live che saranno proposte.

L'evento ROG Live includerà anche quiz tecnologici, sfide e sarà trasmesso in live streaming sui canali ROG: YouTube, Facebook Twitter e Twitch.

Scopri di più su ROG Live visitando il sito dedicato: https://rog.gg/ROGlive-m