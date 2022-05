Roller Champions al debutto, disponibile il trailer di lancio

Ubisoft annuncia che Roller Champions è ora disponibile gratuitamente per il cross-play e la cross-progression su Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X | S e PlayStation 5 (retrocompatibilità) e PC Windows tramite Ubisoft Store*.

In questo nuovo gioco sportivo PvP free-to-play, gareggerai in squadre composte da tre giocatori e dovrai raggiungere i cinque punti facendo giri dell’arena e lanciando la palla nel canestro. La squadra deve lavorare assieme, ostacolando e schivando gli avversari per mantenere il possesso di palla e controllare il ritmo di gioco. Battere gli avversari è essenziale per ottenere fan e scalare la classifica fino ad arrivare alla lega Elite Champions! Lungo il percorso potrai sbloccare, cosmetic per i tuoi outfit, effetti-goal, pose aeree e molto altro per personalizzare il tuo/la tua atleta.

Roller Champions può essere giocato con gli amici o da solo contro avversari del tuo stesso livello grazie al sistema cross-play matchmaking. Profili e risultati vengono mantenuti tra le differenti piattaforme disponibili grazie al sistema di cross-progression. Tra una partita e l’altra lo skatepark permette di incontrare altri giocatori, imparare nuovi trucchi e partecipare a molti minigiochi. Grazie al programma Friend Referral, invitare amici a unirsi a Roller Champions sblocca ricompense per entrambi.

La Stagione di Lancio è ora disponibile e durerà fino al 21 giugno. Presenta 3 arene e 2 modalità di gioco speciali a tempo. Ricompense cosmetiche esclusive potranno essere ottenute ogni stagione attraverso il Roller Pass, un sistema di ricompense che si divide in una traccia gratuita e una premium. In questa stagione, chi acquisterà un Roller Pass potrà sbloccare 41 ricompense giocando le partite mentre chi sceglierà la traccia gratuita potrà ottenere 11 oggetti disponibili solo fino al 21 giugno. Ovviamente, tutti gli oggetti acquisiti in questo periodo saranno disponibili anche dopo la fine della stagione.

Allaccia i pattini, indossa l’elmetto e lanciati oggi nell’arena

scaricando gratuitamente Roller Champions qui: https://ubi.li/JUMQo.

Per scoprire di più sul gioco, visita www.rollerchampions.com.