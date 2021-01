ROLLER CHAMPIONS torna con nuove funzionalità e una closed beta

Ubisoft ha annunciato le date della Closed Beta di Roller Champions, il suo gioco sportivo free-to-play basato sull’azione di squadra, in cui si dovrà pattinare, schivare e segnare in un’arena piena zeppa di fan, che sarà disponibile nel 2021.

Ora gli utenti europei* potranno registrarsi per poter giocare alla Closed Beta di Roller Champions, che durerà dalle 18:00 del 17 febbraio alle 22:00 del primo marzo. La Closed Beta sarà giocabile su PS4, Xbox One e Ubisoft Connect per PC, con un matchmaking che supporterà il cross-play.

Sviluppato dallo studio Ubisoft di Montreal in collaborazione con Ubisoft Chengdu, Ubisoft Saguenay e Ubisoft Pune, Roller Champions è una nuova esperienza sportiva PvP divertente e frenetica... sui pattini.

Due squadre di tre giocatori si sfideranno in alcune arene in tutto il mondo accompagnati da folle di fan in delirio, mentre cercheranno di conquistare la palla, passarla ai compagni di squadra e schivare o fermare gli avversari, il tutto per segnare nel cerchio illuminato che appare sopra la pista.

Dopo la Closed Alpha e in base ai feedback dei giocatori, il team di sviluppo di Roller Champions ha implementato molte nuove funzionalità nella Closed Beta, tra cui nuove modalità, come Classificata e Partita personalizzata, oppure nuove modalità a tempo limitato, come 2V2, insieme a molte altre sorprese, vari miglioramenti all’esperienza di gioco, nuove mosse individuali e di squadra, e lo Skatepark: un social hub persistente in cui un massimo di 6 giocatori sarà in grado di allenarsi, partecipare a mini giochi a tempo limitato e divertirsi con i propri compagni di squadra.

Per scoprire tutte le novità, ora i giocatori potranno registrarsi per avere la possibilità di partecipare alla Closed Beta qui: https://www.rollerchampions.com/Register. I giocatori che hanno partecipato alla Closed Alpha saranno registrati automaticamente per la Closed Beta e potranno essere selezionati per parteciparvi.