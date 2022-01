RUGBY 22, pubblicato il primo trailer gameplay

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

NACON ed Eko Software sono lieti di svelare un nuovo video di gameplay su Rugby 22, la nuova opera del franchise di riferimento per i giochi di rugby, che uscirà il 27 gennaio 2022 su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. È confermata anche la presenza del Top 14, del Pro D2 e dello United Rugby Championship. I fan troveranno tutti i club di questi campionati, con i loro giocatori e le loro maglie ufficiali.

Spunti di lettura:

NACON e Eko Software annunciano Rugby 22, in uscita a Gennaio 2022

RUGBY 22, svelate le squadre nazionali ufficiali del gioco

In questo video, si possono vedere le nuove caratteristiche del gioco che diletteranno i fan di questa disciplina.

Comandi di gioco ottimizzati

Riprogettato per un'esperienza di gioco ancora più reattiva e intuitiva, Rugby 22 integra un nuovo sistema di controllo per eseguire tocchi, ruck e maul come un vero professionista della palla ovale!

Un miglioramento del comportamento dell'IA

Per un'esperienza di simulazione ancora più piacevole, l'IA è stata ottimizzata dai team di EKO Software per adattarsi ancora meglio alle scelte tattiche dei giocatori. I vostri giocatori si posizioneranno e reagiranno in modo più realistico, mentre i vostri avversari faranno scelte migliori.

Una nuova modalità di difficoltà più complessa

Infine, è stata aggiunta una nuova modalità di difficoltà per offrire ai giocatori un'opposizione più solida e una sfida più difficile una volta che hanno acquisito padronanza del gioco.

Rugby 22 offre ai giocatori tutti gli elementi che compongono il rugby moderno: squadre ufficiali riconosciute, cambiamenti tattici prima e durante la partita, opzioni di gioco pod, passaggi dopo il contatto e le combinazioni. Tutti gli appassionati di rugby troveranno nel gioco i fondamenti di questo sport.