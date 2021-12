RUGBY 22, svelate le squadre nazionali ufficiali del gioco

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

NACON ed Eko Software sono lieti di svelare la lista delle squadre ufficiali di Rugby 22, l’ultima novità nel panorama dei giochi di rugby del franchise, che uscirà il 27 gennaio 2022 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Spunti di lettura: NACON e Eko Software annunciano Rugby 22, in uscita a Gennaio 2022

Riconosciuto per il suo know-how e l'esperienza acquisita con Rugby 18 e Rugby 20, lo studio parigino ne ha fatto buon uso in questa nuova edizione del gioco di rugby, che apporta molti miglioramenti a un'esperienza già completa: un'IA più realistica, una nuova modalità di difficoltà, volti dei giocatori di punta più realistici grazie all'uso della fotogrammetria, molti aggiustamenti sono stati fatti anche a livello di gameplay per perfezionarlo ulteriormente.

Nuove importanti squadre nazionali sono state aggiunte alla licenza RUGBY, tra cui i Wallabies, la squadra ufficiale australiana, e gli All Blacks della Nuova Zelanda, famosi sia per il loro record competitivo che per l'aura che li accompagna!

Caratteristiche:

Gioca con la tua squadra preferita - Rugby 22 include la maggior parte delle principali squadre nazionali, con i loro giocatori e maglie ufficiali: Nuova Zelanda, Australia, Francia, Fiji, Irlanda, Italia, Scozia, Galles, Giappone e Georgia.

Scendi in campo, da solo o con altri - Gioca da solo o in multiplayer, locale e online, attraverso diverse modalità di gioco che offrono un gameplay ancora più realistico!

Scopri la modalità Carriera - Crea il tuo club nella modalità Carriera, scala i ranks, costruisci la tua squadra dei sogni e competi con le migliori squadre del mondo!

Gioca come i professionisti - Goditi una simulazione di rugby sempre più realistica con una reale profondità tattica. Mostra le tue abilità sul campo per vincere la partita!

Vivi un'esperienza autentica - Rugby 22 offre una vera esperienza di rugby grazie ad animazioni il più vicino possibile ai movimenti reali dei giocatori grazie alla tecnologia motion capture, tutto a regola d’arte del rugby per vivere intensamente ogni momento.