Ryzen + Radeon Raise the Game System Bundle, Far Cry 6 e Resident Evil Village in regalo con AMD

Dettagli Scritto da PR Categoria: Flash News Pubblicato: 10 Settembre 2021

AMD ha annunciato il suo nuovo AMD Ryzen + AMD Radeon Raise the Game System Bundle, che offre ai gamer l'accesso ad alcuni dei titoli più appassionanti di quest'anno - Far Cry 6 e Resident Evil Village - e un incredibile valore aggiunto su tutta la gamma dei più recenti PC desktop e laptop alimentati da Ryzen e Radeon, compresi: AMD Gaming Desktop Systems con processori Ryzen e Radeon Graphics: I gamer che desiderano immagini straordinarie e gameplay fluido nei giochi più impegnativi possono mettere il loro hardware alla prova in Far Cry 6 e Resident Evil Village con l'acquisto di un sistema idoneo alimentato da alcuni selezionati processori AMD Ryzen 5000 o 3000 Series e AMD Radeon RX 6000 Series graphics,* e sfruttare appieno le potenti funzionalità all-AMD come Smart Access Memory. AMD Gaming Laptop Systems con processori Ryzen e Radeon Graphics: I gamer che cercano il massimo in 1440p e 1080p gaming on-the-go riceveranno Far Cry 6 e Resident Evil Village con laptop idonei dotati di processori AMD Ryzen 5000 H-Series mobile e grafica AMD Radeon RX 6000M Series mobile per divertirsi con gameplay ad alta velocità e incredibile fedeltà, sempre e ovunque. I gamer possono anche ottenere maggiori performance e beneficiare di display ad alta frequenza di aggiornamento e nuovi design ottimizzati per il gaming grazie ai nuovi sistemi AMD Advantage. I gamer possono scegliere i laptop gaming alimentati da Radeon RX 6000M Series e Ryzen 5000 H-Series, così come i sistemi AMD Advantage dai partner OEM - unitamente a desktop idonei, da SI e partner OEM - da AMD.com e dai principali etailer e rivenditori. AMD Ryzen + AMD Radeon Raise the Game Bundle sarà disponibile dal 9 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, e i gamer avranno accesso a Far Cry 6 non appena disponibile al pubblico (previsto per ottobre). Il redemption period dei titoli terminerà il 29 gennaio 2022. Per tutti i dettagli, visita il sito ufficiale della promozione a questa pagina.