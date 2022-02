S2 Games presenta God Simulator, nuova simulazione di strategia economica globale

S2 Games è entusiasta di presentare al mondo il loro ultimo progetto, God Simulator, il gioco di simulazione di strategia economica globale con un nuovissimo trailer di gioco. Tutti coloro che vogliono giocare a Dio possono anche inserire ufficialmente il gioco nella lista dei desideri su PC tramite la loro pagina Steam.

In God Simulator, i giocatori si prendono in mano il mondo intero attraverso un centro di controllo, mentre le preghiere, le speranze e i crimini dei cittadini del pianeta entrano nel inbox! Cosa scriveranno i tuoi sudditi?

Decidi chi è degno di aiutare, dagli individui che lavorano sodo, alle tribù, sappi che le civiltà di tutti i ceti sociali ti guarderanno per risposte. Il tuo obiettivo? Decidi se vale la pena aiutare l'umanità o gioca a fare il diavolo in un'alternativa allettante, se preferisci vedere il mondo in fiamme.

Caratteristiche principali:

QUAL È IL TUO MONDO IDEALE? Il tuo mondo sarà pieno di abbondanza e pace o lascerai che il pianeta sfugga al controllo? Leggi e rispondi (o ignora) i desideri delle persone, guarda e punisci i loro crimini e dai a intere civiltà un vantaggio o...no!

PIÙ NOTIFICHE DI ELON MUSK! Con così tante preghiere che colpiscono i tuoi DM da tutto il mondo, chi sceglierai di aiutare? Scopri quello che succede laggiù, tra le tribù ed gl' individui squilibrati che chiedono perdono.

ABITI BIANCHI O CORNI SPUNTI? Scegli tra una gamma di modelli di personaggi unici, o mescola e abbina per creare il tuo dio stilistico, dalle mitologie egiziane e greche, allo stile più tradizionale e le sue vesti bianche. Oh Diavolo, qualcuno ha detto Satana?!

"I nostri continui sforzi per sviluppare e pubblicare videogiochi indipendenti che intrattengono ci hanno portato a God Simulator! Non potremmo essere più felici di dare vita a questo gioco stravagante!" Ha detto Mike Jadore, Direttore Creativo di S2 Games. "Adoriamo lasciare che la nostra creatività si scateni in studio e abbiamo cercato di mostrarlo nel nostro stile artistico, tanto quanto nelle scelte che le persone saranno in grado di fare mentre giocheranno, quindi speriamo che vi piaccia!"