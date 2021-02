Safer Internet Day 2021, navigazione più sicura in famiglia con AVM

Internet è ormai uno strumento indispensabile per tutti i giovani. In occasione del Safer Internet Day (9 febbraio), il cui motto della 18esima edizione è "Insieme per un Internet migliore", AVM ha voluto proporre alcuni suggerimenti per aiutare i giovani ad usare la rete in sicurezza e con una magigore consapevolezza.

AVM supporta anche i genitori nell'introduzione sicura dei loro figli alla navigazione con tutta una serie di funzionalità presenti sui prodotti FRITZ!.

Affidati al FRITZ!Box

Quando metti in funzione il FRITZ!Box per la prima volta, è già attivata una connessione Wi-Fi codificata: quando accedi con un dispositivo via Wi-Fi, ti verrà chiesto di immettere una chiave di sicurezza o di rete. Questa chiave si trova sulla base del FRITZ!Box o nell'opuscolo informativo allegato. Per una maggiore sicurezza, puoi anche modificare il nome della rete Wi-Fi e assegnare una nuova chiave di rete. Il FRITZ!Box offre anche un firewall in grado di bloccare dati non richiesti da Internet, così tutti i computer, gli smartphone e altri dispositivi che si collegano alla rete sono ancora più protetti da eventuali attacchi informatici.

La sicurezza in famiglia

Puoi impostare le ore e i giorni in cui è consentita la navigazione oppure scegliere il tempo totale per cui il dispositivo può rimanere connesso. FRITZ!Box utilizza diversi profili di accesso (Standard, Bloccato, Illimitato e Ospite) così puoi decidere quando e per quanto tempo è consentito l'utilizzo di Internet. Ogni profilo può essere adattato ai singoli membri della famiglia in modo da soddisfare quelle che possono essere le esigenze di bambini e ragazzi di età diverse. Il parental control può essere anche impostato per consentire o vietare l'accesso a determinati contenuti e permette di bloccare quelle applicazioni che potrebbero risultare potenzialmente dannose come, ad esempio, i software pirata.

Disattivazione del Wi-Fi quando non serve

Puoi scegliere di spegnere la rete quando non viene utilizzata, ad esempio, di notte. Basta selezionare l'intervallo di tempo desiderato e il router FRITZ!Box di AVM farà il resto. È possibile anche ridurre la potenza di trasmissione del tuo FRITZ!Box: così non trasmetterai oltre i confini della tua casa o del tuo ufficio.

L'importanza degli aggiornamenti

Controlla che il tuo sistema operativo, i software, le app e i device che utilizzi siano sempre aggiornati: i criminali informatici sono quasi sempre alla ricerca di quei prodotti cui manca una "patch". Quando controlli i tuoi dispositivi fai attenzione a salvare i dati più preziosi su dischi esterni o sul cloud, così da avere sempre una copia da poter usare in caso di perdita dei dati.

Controllo delle password

Una password ti protegge: pensa e scegli una sequenza che sia davvero difficile da indovinare, sii creativo! Il "National Institute of Standards and Technology" (NIST, USA) consiglia di usare almeno otto caratteri includendo anche simboli, numeri evitando sequenze semplici. Diversifica le tue password così da non usare la stessa per più siti o per più account: se vuoi avere sempre tutto sotto controllo, puoi utilizzare un password manager.