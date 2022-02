Safer Internet Day 2022, connessi e sicuri con AVM

L’8 febbraio è il Safer Internet Day 2022, l’evento istituito dall’Unione Europea per sensibilizzare a un uso più responsabile di Internet, con un particolare occhio di riguardo verso i giovani. Una giornata ricca di iniziative organizzate dal Ministero dell’Istruzione attraverso “Generazioni connesse”, la piattaforma on line creata per educare i giovani all’uso consapevole della rete e per imparare a riconoscerne i rischi.

AVM sostiene il Safer Internet Day e, per l’edizione 2022, propone alcuni suggerimenti pratici dedicati a una navigazione sicura.

Una password non è per sempre

La password è la nostra prima protezione: la compromissione di un singolo profilo può permettere ai criminali informatici di accedere anche ad altri account. Scegliete password difficili da individuare, con almeno otto caratteri, con simboli, numeri ed evitando sequenze banali. Differenziate le password in modo da non usare la stessa per più account: per semplificare la gestione delle tue password potreste preferire un password manager, un software che semplifica la gestione delle password e degli account associati.

Parola d’ordine: prudenza

Prestate sempre molta attenzione ai messaggi email e ai link che ricevete, anche se sembrano provenire da una persona fidata o da un’azienda conosciuta. Attenzione agli errori grammaticali e alle richieste urgenti, controllate sempre l’indirizzo del mittente e non fornite mai informazioni personali. Ricordatevi di uscire dagli account utilizzati e di cancellare i cookie e la cronologia della navigazione. Un account attivo può tracciare il traffico internet e far sapere quali siti stiamo visitando. Un modo semplice per proteggere la navigazione è utilizzare una VPN (Virtual Private Network), un software che cifra la connessione e nasconde l’indirizzo IP.

Disattivazione del Wi-Fi

È possibile disattivare la rete quando non viene utilizzata, ad esempio durante la notte. Il FRITZ!OS vi permette di selezionare un intervallo di tempo in pochi e semplici clic, così come di ridurre la portata del Wi-Fi in modo da trasmettere entro i confini della vostra casa.

Sempre aggiornati

Controllate e aggiornate con regolarità i software e le app: è difficile rendersi conto di quali e quante siano le informazioni a cui hanno accesso. Prestate attenzione ai permessi che vengono richiesti e ricordate che gli hacker sono sempre alla ricerca di software non aggiornati.

Famiglie sicure con FRITZ!

Con i prodotti FRITZ! di AVM è possibile impostare le ore e i giorni in cui è consentito navigare e scegliere il tempo totale all’interno del quale un dispositivo può rimanere connesso. Potete anche impostare diversi profili di accesso alla rete e adattare ogni profilo ai membri (e device) della famiglia. Il parental control del FRITZ!Box è uno strumento molto utile per gestire gli accessi a determinati contenuti on line, così come per bloccare applicazioni potenzialmente dannose. I FRITZ!Box includono anche un firewall in grado di bloccare dati non richiesti, così tutti i computer, gli smartphone e gli altri dispositivi sono ancora più protetti da eventuali attacchi.

Per maggiori informazioni: https://it.avm.de/