Saint Kotar al debutto ufficiale, disponibile il trailer di lancio

L'horror psicologico Saint Kotar, un'avventura investigativa punta&clicca è ora disponibile su Steam, Epic Games Store e GOG, a seguito della campagna di successo su Kickstarter effettuata l'anno scorso. Per celebrare l'uscita, è stato distribuito un nuovo trailer di lancio. In aggiunta al prologo The Yellow Mask, rilasciato a Giugno 2020, Saint Kotar offre ora 20 ore di gameplay, un doppiaggio completo e la partecipazione attiva della community (ad esempio alcuni backer sono presenti nel gioco come DLC).

Il CEO dello sviluppatore Red Martyr Entertainment è felicissimo di poter invitare i giocatori a provare finalmente Saint Kotar:

"L'uscita di Saint Kotar è il coronamento di anni di duro lavoro: dalla concezione dell'idea, alla ricchissima storia di background, alla creazione del mondo e dei personaggi... è stata davvero una grande avventura. Grazie all'aiuto ottenuto dai backers di Kickstarter, dal resto della comunità e dalle nostre famiglie, siamo finalmente riusciti a completare un progetto in cui abbiamo davvero riversato tutto il nostro cuore."

Supporto della comunità

Senza il supporto dei backer di Kickstarter, Saint Kotar non sarebbe mai arrivato dov'è oggi. Dopo un solo mese su Kickstarter, il gioco era già completamente finanziato. Red Martyr ha raggiunto anche diversi stretch goals, tra cui i porting su Nintendo Switch, Playstation e Xbox, un DLC dedicato alla back story, il doppiaggio completo e i commenti dello sviluppatore. Red Martyr Entertainment è già al lavoro sul prossimo stretch goal, che vedrà un'espansione della storia tramite un DLC.

SOEDESCO comunicherà in data successiva l'uscita di Saint Kotar per console.