SAINTS ROW, disponibile il Game Awards Gameplay Trailer

Rivelato ufficialmente ai The Game Awards, il nostro nuovissimo trailer di gioco di Saints Row offre un assaggio del viaggio della crew verso Saint-dom, delle possibilità di personalizzazione e di quei momenti unici tipici di Saints-Row che conosci e ami.

A Santo Ileso o hai il potere o vuoi prenderlo. I Saints sono sulla buona strada per dominare questa città e devi guidarli come qualunque Boss tu voglia essere, dopotutto questo è Saints Row. Stiamo offrendo l'azione Saint-on-faction mentre mostriamo solo alcuni dei modi in cui puoi affrontare i tuoi rivali: ci sono così tante opzioni da armi esplosive a pistole nuove di zecca a un'eliminazione ravvicinata oppure un assalto.

I molti modi per atterrare i tuoi nemici a Santo Ileso non sono tutto ciò che abbiamo in serbo, offriamo anche l'azione dei veicoli ad alta velocità tra cui barche, auto e, naturalmente, carri armati che inducono al caos totale .

In soli 2 minuti vedrai:

Un'area vastissima che contempla i furti di elicotteri.

Nuovi veicoli: cercali!

Nuovo combattimento: nuovi abbattimenti, nuove armi, calci piazzati offensivi e difensivi, doppia impugnatura e altro ancora.

Nuovi abiti e NPC: dagli strani, ai selvaggi e agli sfortunati cittadini di Santo Ileso coinvolti nella follia.

Momenti della storia: qualcosa in più sull'ascesa al potere dei Saint.

Un pizzico di personalizzazione: siamo una presa in giro.

E un sacco di DNA Saints Row.

Che spettacolo! Preparati, i Saints stanno arrivando per te il 23 agosto 2022!

