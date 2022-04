SAINTS ROW, nuovo trailer dedicato alla personalizzazione

Deep Silver e Volition, in occasione del loro showcase di stasera in onda sul canale Twitch di Deep Silver e YouTube, hanno pubblicato un nuovo trailer in esclusiva che rivela tutti i dettagli della migliore modalità di personalizzazione di tutti i tempi senza limiti e senza regole di Saints Row.

Ambientato nella vibrante città immaginaria di Santo Ileso, Saints Row è il reboot completo della serie e combina tutta l'azione, il crimine e l'umorismo che ti aspetteresti da un gioco Saints Row.

La personalizzazione definitiva è la feature più potente di Volition fino ad oggi; puoi modificare quasi tutto in modo stravagante e ambizioso. L'aspetto del tuo Boss mentre prendi il controllo del ventre criminale della città dipende interamente da te.

Volition ha rimosso i confini di genere e le restrizioni per i giocatori: indossa qualsiasi cosa senza limiti e senza regole. Inoltre, c'è un'incredibile quantità di opzioni per i veicoli e strumenti di personalizzazione delle armi. Alla fine, in Saints Row, la scelta del giocatore viene prima di tutto.

Saints Row verrà lanciato il 23 agosto 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e su Epic Games Store per PC.

E’ possible prenotare il gioco su Microsoft Store, PlayStation Store, Epic Games Store, presso i retailer selezionati ed il sito ufficiale: SaintsRow.com/preorder.