Saints Row, nuovo trailer di approfondimento per questo reboot della serie

Deep Silver e Volition hanno oggi svelato un nuovo trailer intitolato “Welcome To Santo Ileso”, puntando così i riflettori sull'ambiziosa visione dello sviluppatore per l'evoluzione del famigerato franchise di Saints Row, reboot della serie che ricordiamo sarà disponibile il 25 febbraio 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S,PlayStation 4, PlayStation 5 ed Epic Games Store per PC.

Insieme a tante nuove informazioni dalle menti creative di Volition, l'ultimo trailer offre un primo sguardo esclusivo agli straordinari momenti di gioco, mostrando il nuovo ed entusiasmante mondo di Saints Row. Il nuovo video, oltre a prevedere la partecipazione dell’attrice statunitense Bryce Charles - la voce di default del Boss del gioco - si focalizza anche sulle gang rivali, sui nuovi personaggi e sul nuovo e fresco tono di questo capitolo, tutti elementi che fanno parte del più grande e miglior playground di Saints Row di sempre.

Inoltre, i giocatori possono già effettuare il pre-order della Notorious Edition* di Saints Row, che include lo swag indispensabile per i giocatori per migliorare la loro esperienza targata Saints Row dal lancio.

Caratteristiche della Notorious Edition:

Il gioco completo di Saints Row; l'Idols Anarchy Pack, che contiene un casco digitalizzato di Idols DJ, una graziosa ma brutale mazza Idols Twinkle e una moto Scrambler illuminata al neon; il pack Saints Criminal Customs, che è un pack digitale per i pre-order dell'edizione fisica e contiene l'auto convertibile The Saints Custom e la giacca The Saints Custom Stab; The Los Panteros American Muscle Bundle – con la skin Los Panteros 'El Lanzador' per armi pesanti e la moto personalizzata 'Fury'; Il pass di espansione per estendere il gameplay a tre episodi aggiuntivi, così come Saints Row: The Third Remastered.

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno Saints Row tramite l’Epic Games Store riceveranno tramite il bundle anche Saints Row: The Third Remastered fino al 2 settembre 2021: SaintsRow.com/PreOrder

*La Notorious edition è una versione a stock limitato, solo fisica. Ci sono tre diverse versioni tra cui scegliere sia per gli acquisti digitali che fisici.

Per maggiori informazioni su Saints Row visita il sito SaintsRow.com