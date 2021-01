Samsung annuncia il SoC Exynos 2100 prodotto a 5nm, ecco il core ARM Cortex-X1

Samsung Electronics Co., Ltd., leader mondiale nelle tecnologie avanzate nel settore dei semiconduttori annunciato Exynos 2100. Il nuovo processore mobile è il primo processore premium mobile dell’azienda, con 5G integrato, realizzato con il più avanzato processo litografico a ultravioletti estremi (EUV) a 5 nanometri (nm).

“Il nostro team Exynos si è impegnato nella realizzazione di un’esperienza di elaborazione mobile premium, apportando innovazioni ai processori, che sono di fatto il cuore dei dispositivi smart attuali”, ha commentato Inyup Kang, President of System LSI Business in Samsung Electronics. “Oggi siamo entusiasti di annunciare Exynos 2100, il nostro più avanzato processore mobile. Dotato di potenti tecnologie di elaborazione e di un avanzato modem 5G realizzato con un processo a 5nm ad alta efficienza energetica, Exynos 2100 stabilisce un nuovo standard per i dispositivi mobile di punta del domani.”

“In Samsung Electronics ci impegniamo per fornire tecnologie innovative e servizi per i nostri dispositivi di punta, che possano trasmettere un’esperienza mobile di alta qualità ai nostri clienti”, ha detto Kyeongjun Kim, Executive Vice President e head of Mobile R&D Office in Mobile Communications Business, Samsung Electronics. “Con una potente capacità di elaborazione, la veloce connettività 5G, e un’accelerazione smart dell’ Intelligenza Artificiale, Exynos 2100 offre le migliori performance, che vanno incontro ai più elevati standard di qualità e ai requisiti della prossima generazione di smartphone.”

“L’evoluzione delle tecnologie, come ad esempio il 5G, le migliorie grafiche e il machine learning, hanno rappresentato un punto critico nello sviluppo di nuove esperienze mobile”, ha spiegato Paul Williamson, Vice President e General Manager, Client Line of Business in Arm. “Arm e Samsung hanno collaborato strettamente per incorporare la potente piattaforma di grafica ed elaborazione di prossima generazione, targata Arm, all’interno di Samsung Exynos 2100. Come risultato della partnership, è stato possibile massimizzare le performance e rendere queste esperienze una realtà per la prossima generazione di dispositivi mobile, offrendo contemporaneamente un’eccezionale durata della batteria.”

Le performance di grafica e di elaborazione del chip sono state migliorate e rifinite per superare le aspettative degli utenti più esperti. Come primo processore mobile di punta, con 5G integrato, Exynos 2100 è realizzato con un’avanzata tecnologia di processo EUV a 5 nm, che riduce il consumo energetico fino al 20% e offre prestazioni complessive superiori del 10% rispetto al predecessore a 7nm. Come ulteriore miglioramento, il chip offre un utilizzo migliorato della memoria cache e uno scheduler più potente. La CPU octa-core è disponibile in una struttura tri-cluster migliorata, composta da un singolo potente core Arm Cortex-X1 che funziona fino a 2,9 GHz, tre core Cortex-A78 ad alte prestazioni e quattro Cortex-A55 ad alta efficienza energetica, che migliorano di oltre il 30% le prestazioni multi-core rispetto al predecessore.

Arm Mali -G78, che supporta le API più recenti come Vulkan e OpenGL, migliora le prestazioni grafiche di oltre il 40%, per una grafica visivamente sbalorditiva e fluida, offrendo le esperienze più coinvolgenti mai viste, inclusi giochi e AR/VR o MR (Mixed Reality). Exynos 2100 integra anche la tecnologia avanzata multi-IP governor (AMIGO), che controlla e ottimizza i consumi energetici di CPU, GPU e altri processi, consentendo tempi di utilizzo più lunghi anche con attività intensa. Con un costante impegno volto ad aumentare l’efficienza energetica dei suoi prodotti attraverso le tecnologie software e hardware, Samsung continua il percorso di riduzione dell’impatto ambientale dei dispositivi mobile del domani.

Anche le funzionalità di Intelligenza Artificiale beneficeranno di un notevole incremento grazie a Exynos 2100. La NPU tri-core di nuova concezione presenta miglioramenti architettonici, come la riduzione al minimo delle operazioni non necessarie per un utilizzo efficiente, il supporto della feature-map e la compressione del peso. Exynos 2100 può eseguire fino a 26 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), con un’efficienza energetica più che raddoppiata rispetto alla generazione precedente. Con l’elaborazione dell’Intelligenza Artificiale sul dispositivo e il supporto per reti neurali avanzate, gli utenti potranno beneficiare di funzionalità più interattive e intelligenti, oltre che di prestazioni di visione artificiale migliorate in applicazioni come l’imaging.

L’avanzato processore di segnali di immagine (ISP) di Exynos 2100 supporta risoluzioni della fotocamera fino a 200 megapixel (Mp). Può connettere fino a sei sensori individuali ed è in grado di elaborarne quattro contemporaneamente, per esperienze multi-camera più ricche. Grazie a un processore multi-camera and frame (MCFP), l’ISP può combinare gli input di più fotocamere per migliorare le prestazioni dello zoom, offrire una qualità immagine più alta per scatti ultra grandangolari e altro ancora. Con l’accelerazione dell’Intelligenza Artificiale, l’ISP offre una funzione sensibile al contenuto, che riconosce rapidamente e senza interruzioni scene, volti e oggetti, regolando in maniera ottimale le impostazioni della fotocamera, per catturare l’immagine con dettagli più completi.

Il modem 5G integrato di Exynos 2100 supporta gli spettri 5G sub-6GHz e mmWave, oltre alle tecnologie 2G GSM/CDMA, 3G WCDMA e 4G LTE, per una completa copertura di rete e affidabilità. Il modem offre una velocità massima di downlink fino a 5,1 gigabit al secondo (Gbps) nello spettro sub-6 gigahertz (GHz) e 7,35 Gbps in mmWave, o fino a 3,0 Gbps in reti 4G con supporto 1024 Quadrature Amplitude Modulation (QAM).

Process 5nm Intelligenza Artificiale 26 TOPS Multi-core Octa-core CPU (Principale) Arm Cortex-X1 (2.9GHz) CPU (Sub) Arm Cortex-A78 and Cortex-A55 GPU Arm Mali-G78 Connettività 5G (sub-6GHz/mmWave), 4G LTE (1024 QAM), 3G WCDMA, 2G GSM/CDMA Memoria LPDDR5 (51.2GB/s) Capacità UFS 3.1, UFS 2.1 Camera (Rear) 200MP Video (Encoding) 4K UHD 120fps Video (Decoding) 8K 60fps

* Nota: Le performance reali possono variare a seconda del dispositivo o dell’ambiente di utilizzo.