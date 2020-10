Samsung presenta Galaxy A42 5G, in Italia da fine ottobre a partire da 369,90€

Samsung Electronics annuncia oggi il nuovo smartphone Galaxy A42 5G, che arricchisce ulteriormente la gamma di prodotti Galaxy A e rende disponibile la connettività 5G a un prezzo molto accessibile. Il dispositivo è dotato di tutte le innovazioni essenziali che caratterizzano la serie Galaxy A, come la quadrupla fotocamera, il display Infinity-U e la batteria a lunga durata.

"Siamo lieti di annunciare lo smartphone 5G più economico mai realizzato da Samsung. Galaxy A42 5G unisce caratteristiche e innovazioni avanzate con la connettività super veloce del 5G. È un esempio del nostro impegno per fornire la connettività di nuova generazione a sempre più persone", ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia.

Intrattenimento 5G

Galaxy A42 5G assicura streaming e download estremamente veloci grazie alla tecnologia 5G. Che si tratti di giochi per dispositivi mobili o di live streaming in definizione 4K, la connettività ultra veloce garantisce in ogni situazione una latenza minima e le massime prestazioni.

L'immersivo display Infinity-U Super AMOLED HD+ da 6,6 pollici dà vita ai film con una nitidezza di qualità cinematografica e la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida consente di continuare a giocare e guardare i propri contenuti preferiti ancora più a lungo.

Il motivo stratificato sulla parte posteriore dello smartphone aggiunge una finitura moderna e sofisticata. Il design ergonomico e i bordi arrotondati rendono il dispositivo comodo da impugnare e facile da usare con una sola mano. Lo smartphone è disponibile in tre accattivanti colorazioni: Prism Dot Black, Prism Dot White e Prism Dot Gray.

Acquisizione e condivisione in un istante

Galaxy A42 5G è dotato di una potente quadrupla fotocamera professionale che rende ancora più facile catturare o riprendere i momenti da ricordare. La fotocamera principale da 48 MP, insieme alla fotocamera Ultra-Grandangolare da 8 MP, permettono di scattare straordinarie immagini panoramiche, mentre la fotocamera Macro da 5 MP e la fotocamera di profondità da 5 MP catturano ogni dettaglio degli oggetti a distanza ravvicinata e consentono di creare un effetto di sfocatura dello sfondo intorno al soggetto. La fotocamera anteriore da 20 MP è in grado di scattare selfie ed effettuare videochiamate di alta qualità.

Con 128 GB di memoria interna e 4 GB di RAM, insieme al supporto per schede MicroSD fino a 1 TB, è possibile catturare e salvare video e foto senza preoccuparsi di esaurire lo spazio di archiviazione.

Disponibilità

Galaxy A42 5G sarà disponibile in Italia da fine ottobre a partire da 369,90€, online su Samsung.com e in esclusiva per Vodafone. Il nuovo smartphone sarà disponibile in tre differenti colorazioni: Prism Dot Black, Prism Dot White e Prism Dot Gray.