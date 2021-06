Samsung presenta Galaxy Book Go, massima produttività anche in movimento

Samsung Electronics ha presentato il nuovo Galaxy Book Go, dispositivo della famiglia Galaxy Book potenziato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon. La serie Galaxy Book Go offre nuove soluzioni accessibili e versatili per aiutare gli utenti a realizzare il proprio potenziale ovunque e in qualunque momento.

“I PC ci permettono di accedere alle nostre vite digitali, aiutandoci a connetterci con amici e familiari, a lavorare da remoto, a liberare la nostra creatività e a rilassarci”, ha dichiarato Woncheol Chai, SVP and Head of Experience Planning Team, Mobile Communications Business di Samsung Electronics. “Galaxy Book Go è progettato per rispondere alle aspettative dei moderni utenti mobile-first, alla ricerca di funzionalità avanzate di comunicazione e produttività, nonché di un intrattenimento immersivo, il tutto in un solo dispositivo. Con i nuovi device della famiglia Galaxy Book, Samsung amplia ulteriormente la propria gamma di notebook a disposizione dei consumatori, aiutandoli a scegliere il dispositivo più in linea con le proprie esigenze”.

Con la serie Galaxy Book Go, gli utenti potranno beneficiare del massimo della mobilità e della produttività. Inoltre, i nuovi dispositivi completano l’ecosistema Galaxy, integrandosi perfettamente con smartphone, tablet e dispositivi wearable. Capitalizzando la stretta collaborazione tra Samsung e Qualcomm Technologies, Galaxy Book Go combina le migliori funzionalità degli smartphone con le performance e la produttività tipiche del PC. Galaxy Book Go integra la piattaforma Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, con la possibilità di connettività LTE.

“La collaborazione tra Samsung e Qualcomm Technologies prosegue potenziando sempre nuove generazioni di dispositivi innovativi basati sulle piattaforme Snapdragon”, ha commentato Alex Katouzian, SVP & GM, Mobile, Compute, and Infrastructure di Qualcomm Technologies, Inc. “Con Samsung condividiamo la nostra visione del futuro del mobile computing, che ci ispira a innovare il settore e a creare esperienze più connesse, intelligenti e produttive. Siamo orgogliosi di potenziare la serie Galaxy Book Go basati sulle nostre tecnologie innovative per rispondere alle esigenze degli utenti, in diverse fasce di prezzo”.

Disegnato per accompagnare gli utenti nella propria vita quotidiana

La flessibilità e la connettività always on abilitate dalle piattaforme Snapdragon permettono di gestire in serenità le proprie attività quotidiane, dal rispondere alle email mentre si fa colazione al bar, al navigare sui social durante gli spostamenti, fino alle videochiamate ai propri cari prima di prendere un volo. Inoltre, la serie Galaxy Book Go ha sistema operativo Windows 10, che garantisce caricamenti istantanei, per essere sempre pronti a riprendere il proprio lavoro. E per gli utenti alla ricerca dei massimi livelli di produttività, Galaxy Book Go è disponibile con un display da 14’’, vantando una cornice estremamente sottile.

Lo schermo della serie Galaxy Book Go è perfetto per guardare i propri film preferiti anche in movimento, grazie al design sottile e leggero e alla cerniera di rotazione di 180°, che si combinano con i suoni limpidi garantiti Dolby Atmos. Inoltre, gli studenti apprezzeranno la batteria a lunga durata, che permette di avere sempre accesso ai propri appunti e alle risorse online, accompagnandoli nelle lunghe giornate di lezione o nelle sessioni di studio in biblioteca. Infine, la robustezza di livello militare garantisce la resistenza nell’uso quotidiano.

L’ecosistema Galaxy a portata di mano

I dispositivi Galaxy sono progettati per collaborare, semplificando la quotidianità con un ecosistema senza soluzione di continuità. È possibile sincronizzare lo smartphone con un dispositivo della serie Galaxy Book Go per rispondere ai messaggi, effettuare chiamate e visualizzare le app Android con Collegamento a Windows e Il Tuo Telefono , estendere lo schermo sulla serie Galaxy Tab S7 per una produttività a doppio schermo con Second screen, e connettere facilmente i Galaxy Buds al dispositivo della serie Galaxy Book Go grazie alla connessione Easy Bluetooth. Tutto questo grazie alla perfetta integrazione dei dispositivi nell'ecosistema Galaxy.

È inoltre possibile utilizzare Galaxy Book Smart Switch per trasferire file, foto, elenchi di app e persino impostazioni da un PC esistente al dispositivo della serie Galaxy Book Go, così da configurarlo in un attimo. Inoltre, Quick Share rende più facile che mai condividere documenti, foto e file tra dispositivi Galaxy: non è necessaria alcuna connessione a internet.

Infine, controllare l'illuminazione o la temperatura di casa è possibile, con SmartThings, e con SmartThings Find è facile rintracciare uno smartphone Galaxy lasciato in un'altra stanza. E quando cala la sera, ci si può rilassare e godere gratuitamente i propri canali TV preferiti, tramite l'icona Samsung TV Plus incorporata, situata comodamente nel menu di Windows.

Disponibilità

Galaxy Book Go nella versione LTE sarà disponibile in Italia a partire da giugno, a un prezzo di partenza di 499€. Tutti i modelli sono disponibili in una finitura sottile e sofisticata, in tonalità Silver. Samsung Care+, il servizio di supporto dedicato alla copertura di danni accidentali allo schermo, riparazioni e altro ancora, sarà disponibile per la serie Galaxy Book Go in mercati selezionati. Per maggiori informazioni sul prodotto, è possibile visitare www.samsung.com/galaxy.