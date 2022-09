Samsung presenta Galaxy Tab Active4 Pro

Samsung Electronics Co., Ltd. ha presentato oggi il nuovo Galaxy Tab Active4 Pro, un tablet versatile, resistente e maneggevole, in grado di garantire la produttività anche al di fuori dell'ufficio. Con una solidità di livello militare, funzioni di produttività avanzate e la piattaforma di sicurezza Samsung Knox, Galaxy Tab Active4 Pro è stato progettato per affrontare al meglio la pressione del lavoro in mobilità di oggi.

"La recente evoluzione del mondo del lavoro ha creato un'enorme richiesta di dispositivi resistenti, portatili e connessi che garantiscano lo svolgimento delle attività ovunque il nostro mestiere ci porti", ha dichiarato KC Choi, EVP e Head del Global Mobile B2B Team, MX Business di Samsung Electronics. "Nel realizzare il versatile Galaxy Tab Active4 Pro, ci siamo impegnati a creare un tablet che non solo fosse resistente e maneggevole, ma che avesse anche le prestazioni e la connettività necessarie per aumentare la produttività e garantire ai lavoratori di prima linea il massimo coinvolgimento durante tutta la giornata lavorativa".

Leggero, solido e pronto per il lavoro

Oltre a essere abbastanza resistente da sopportare anche gli ambienti di lavoro più esigenti, Galaxy Tab Active4 Pro si distingue anche per la sua struttura sottile e leggera, con uno spessore di 10,2 mm e un peso di 674 grammi. Galaxy Tab Active4 Pro è estremamente portabile, per l'uso fuori dall'ufficio, nelle vendite o sul campo.

Dotato di vetro Corning Gorilla Glass 5, Galaxy Tab Active4 Pro è superiore ad altri vetri rinforzati chimicamente per quanto riguarda la resistenza ai graffi e ai danni. Può inoltre sopportare cadute fino a un metro o, con la cover protettiva fornita in dotazione, fino a 1,2 metri. Come ulteriore livello di protezione, Galaxy Tab Active4 Pro e la sua S Pen integrata sono classificati IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua. E per gli ambienti più ostili, il dispositivo è conforme alla normativa MIL-STD-810H per resistere ad altitudini, temperature, vibrazioni e umidità estreme.

Sul campo, in prima linea o alla scrivania, Galaxy Tab Active4 Pro funziona ovunque i lavoratori siano attivi

Galaxy Tab Active4 Pro è stato progettato per facilitare il lavoro di chi opera in prima linea e sul campo e include numerose funzioni adatte ai loro ambienti di lavoro specifici. La mappatura dei tasti consente alle aziende di programmare i comandi del dispositivo in base alle proprie esigenze, per avviare rapidamente le applicazioni business-critical o quelle più utilizzate con la semplice pressione di un clic. La sensibilità tattile del display è regolabile anche per l'uso con i guanti, in modo che i lavoratori possano utilizzare il dispositivo senza mettere a rischio la loro salute o sicurezza.

Quando si è sul campo, può essere difficile sentire i suoni del dispositivo, con conseguenti confusioni o errori. Galaxy Tab Active4 Pro combatte questo problema con un significativo aumento del volume massimo, in modo che i lavoratori possano sentire forte e chiaro anche in un reparto ospedaliero affollato o in un cantiere edile rumoroso.

Galaxy Tab Active4 Pro è anche compatibile con una serie di accessori Samsung e di partner terzi. Dalle custodie ergonomiche con cinghie o supporti, alle basi di ricarica, ai copritastiera agganciabili e agli scanner di codici a barre indossabili, l'ampio catalogo di accessori di Galaxy Tab Active4 Pro garantisce una perfetta integrazione con il metodo di gestione delle aziende.

Costruito per supportare la moderna azienda in movimento

Robusto all'esterno e sofisticato all'interno, Galaxy Tab Active4 Pro offre il meglio del software leader del settore e del potente hardware di Samsung. L'intuitiva esperienza mobile One UI consente una maggiore personalizzazione, mentre il processore octa-core avanzato consente ai dipendenti di rimanere connessi e altamente produttivi grazie a una maggiore velocità di elaborazione. Galaxy Tab Active4 Pro offre anche uno spazio di archiviazione espandibile con una scheda microSD opzionale, in modo che i lavoratori possano tenere tutti i file importanti sul proprio dispositivo.

Con Sub6 5G e Wi-Fi 6 integrati, i dipendenti possono contare su velocità elevate e bassa latenza per rimanere connessi quando è più importante. Galaxy Tab Active4 Pro è anche in grado di supportare il CBRS (Citizens Broadband Radio Service) per il collegamento privato alla rete, in modo che le aziende possano utilizzare il proprio network affidabile e scalabile.

Galaxy Tab Active4 Pro è dotato di connettività NFC (Near Field Communication) e grazie alla piattaforma Knox mobile per i POS (Point of Sale) diventa lo strumento di lavoro potente e adatto per le attività di vendita al dettaglio. Che sia abbinato ad un registratore di cassa o utilizzato come punto vendita portatile, il Galaxy Tab Active4 Pro migliora l'esperienza di acquisto dei clienti velocizzando e semplificando le operazioni di check-out. Inoltre, grazie a Knox Capture, il tablet può funzionare come scanner di codici a barre di livello aziendale per il monitoraggio e il controllo dell'inventario in tempo reale.

Non ci sarà mai bisogno di preoccuparsi di perdere energia in un momento critico: grazie alla batteria sostituibile e alla ricarica rapida POGO, Galaxy Tab Active4 Pro ricarica rapidamente il dispositivo. Inoltre, grazie alla modalità Senza batteria, il device può essere utilizzato ininterrottamente in un chiosco o in un veicolo senza batteria, evitando che la carica della batteria si esaurisca, anche in ambienti con temperature elevate.

Per i lavori che portano i professionisti fuori dal campo e in ufficio, Galaxy Tab Active4 Pro può essere facilmente collegato a un display esterno tramite Samsung DeX o utilizzato in modalità Standalone per emulare un'interfaccia desktop sul tablet.

Robusto all'interno con protezione di sicurezza integrata e in tempo reale

Con l'aumento della forza lavoro mobile, la sicurezza non è mai stata così importante. Per questo motivo Samsung offre Knox Suite, una piattaforma all-in-one che semplifica la configurazione, la protezione, la gestione e l'analisi dei dispositivi da parte dei team IT, sia che si tratti di un singolo dispositivo che di un'intera flotta. La piattaforma di sicurezza di Samsung, Samsung Knox, protegge anche Galaxy Tab Active4 Pro con protezioni hardware e software completamente integrate. Dal chip in poi, la piattaforma offre una protezione end-to-end e in tempo reale contro le crescenti minacce che si presentano alla forza lavoro moderna.

Samsung lavora a stretto contatto con Android per garantire alle aziende una protezione a lungo termine e tiene il passo con le sfide della sicurezza in costante evoluzione, condividendo le informazioni sulle minacce scoperte dai principali ricercatori di sicurezza e dai partner. Galaxy Tab Active4 Pro è inoltre costruito per durare nel tempo, sia all'interno che all'esterno, con il supporto fino a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza e tre aggiornamenti del sistema operativo, in modo che le aziende possano utilizzare i loro dispositivi in tutta tranquillità, sapendoli sempre protetti.

Disponibilità

Il nuovo Galaxy Tab Active4 Pro sarà disponibile in Italia da settembre a partire da € 879,00.