Samsung presenta il Galaxy S20 Fan Edition (FE)

Samsung Electronics presenta oggi Galaxy S20 Fan Edition (FE), l'ultimo arrivato della gamma di prodotti Galaxy S20. Il nuovo device Galaxy è uno smartphone top di gamma che offre le innovazioni più amate dai fan dei dispositivi Galaxy ad un prezzo accessibile.

Il COVID-19 ha sconvolto il mondo e la tecnologia oggi gioca un ruolo sempre più cruciale nelle nostre vite. Galaxy S20 FE è stato progettato per rendere accessibili le esperienze più all'avanguardia a un numero ancora più ampio di persone. Nel realizzare Galaxy S20 FE, Samsung ha combinato un design molto raffinato alle caratteristiche distintive della serie Galaxy S20, come il display da 120Hz, la fotocamera con intelligenza artificiale, il processore avanzato, la connettività ultra-veloce, la batteria a lunga durata e la memoria interna espandibile.

"Parliamo costantemente con i nostri fan e ascoltiamo i loro riscontri, quindi siamo a conoscenza di ciò che amano maggiormente della nostra serie Galaxy S20, quali funzioni utilizzano più spesso e ciò che vorrebbero vedere in un nuovo smartphone", ha dichiarato TM Roh, Presidente e responsabile della divisione Mobile Communications di Samsung Electronics. "Galaxy S20 FE è un ampliamento della gamma di prodotti Galaxy S20 ed è un nuovo modo di portare le ultime innovazioni a un numero ancora maggiore di persone, offrendo loro la possibilità di fare ciò che amano con il meglio di Galaxy".

Esprimersi al meglio

Al giorno d'oggi, scattare foto o registrare video e condividerli è il modo migliore per esprimersi. Ecco perché Galaxy S20 FE dispone di un'innovativa tripla fotocamera di livello professionale che permette di catturare istantaneamente immagini perfette da pubblicare sui propri profili social.

Grazie ai sensori di immagine di grandi dimensioni di Galaxy S20 FE, dotati di tecnologia tetra-binning ed elaborazione multi-frame, è possibile scattare foto più vivaci e ricche di dettagli, anche in condizioni di scarsa luminosità. L'elaborazione multi-frame in modalità notturna, tramite l'integrazione di fotogrammi basati sull'Intelligenza Artificiale, stabilizza il movimento durante la registrazione di un video, consentendo in questo modo di potersi concentrare sul divertimento.

E anche quando non si è vicini all'azione, il potente Space Zoom 30X di Galaxy S20 FE permette di avvicinarsi per catturare lo scatto perfetto. Poiché l'editing e la condivisione di foto e video sono funzionalità molto importanti per i fan, Galaxy S20 FE rende semplicissimo creare e perfezionare immagini e video in tempo reale proprio come un professionista.

Per riflettere il gusto personale, Galaxy S20 FE è disponibile in sei colori vivaci che si adattano a ogni tipo di stile, look e personalità, con i distintivi elementi di design della gamma della linea Galaxy S20. I colori includono Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy e Cloud White. Galaxy S20 FE è inoltre caratterizzato da una speciale finitura che riduce al minimo le impronte digitali sul retro del dispositivo.

Fare quello che si ama

Quando lo smartphone è al centro della propria vita, tutto, dal design alle prestazioni, dovrebbe essere un'unica grande esperienza. Samsung ha equipaggiato Galaxy S20 FE con un processore avanzato e connettività 5G per garantire la massima velocità e potenza. Galaxy S20 FE è il dispositivo perfetto per scorrere lo schermo e guardare video, grazie al suo display Infinity-O Super AMOLED da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Grazie alla connettività 5G e all'accesso a Xbox Game Pass Ultimate, è possibile godere di un'esperienza di gioco evoluta. Galaxy S20 FE si connette istantaneamente ai dispositivi dell'ecosistema Galaxy, come Galaxy Buds Live o Galaxy Fit2.

Tutto quello che si desidera, senza preoccupazioni

Samsung ha dotato Galaxy S20 FE di una batteria da 4.500 mAh in grado di durare tutto il giorno. Il potente processore e la Ricarica Ultra-veloce permettono di fare ciò che si ama senza alcuna preoccupazione.

E dal momento che la vita può essere imprevedibile, Galaxy S20 FE è resistente all'acqua e alla polvere con classificazione standard internazionale IP68. Meglio ancora: in caso di incidenti, è possibile fare affidamento all'assistenza Samsung Care+, sia che si tratti dello schermo scheggiato, di danni causati dall'acqua o della batteria che ha bisogno di essere sostituita.

La tecnologia è in continua evoluzione, ma gli utenti Galaxy possono essere tranquilli di ricevere fino a tre generazioni di upgrade del sistema operativo Android, in modo da mantenere il proprio Galaxy S20 FE aggiornato con le ultime funzionalità di sicurezza e le nuove entusiasmanti feature rilasciate da Samsung.

DISPONIBILITÀ

Galaxy S20 FE sarà disponibile in vendita su Samsung.com e nei negozi fisici e online a partire dal 2 ottobre 2020 nella versione 4G ad un prezzo consigliato di €669 e, solo su Samung.com e Amazon, nella versione 5G ad un prezzo consigliato di €769. Il prodotto arriverà in 6 colorazioni esclusive: Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White e Cloud Orange.

È possibile prenotare Galaxy S20 FE dal 23 settembre al 1 ottobre 2020 su Samsung.com. Effettuando il preorder di Galaxy S20 FE, i consumatori potranno scegliere di ricevere in omaggio la nuova smartband Galaxy Fit2, oppure, per gli appassionati di gaming, 3 mesi dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e il Game Controller dedicato.

Inoltre, attraverso Samsung Value è possibile ricevere la super valutazione del proprio dispositivo usato, oppure si può scegliere di ripartire il costo di Galaxy S20 FE con un finanziamento a tasso zero sullo shop online Samsung.com.