Samsung svela Galaxy Book, il notebook che unisce portabilità e potenza per l’esperienza d’uso definitiva

Samsung Electronics ha annunciato oggi Samsung Galaxy Book, il PC ad alte performance dal design premium e ultrasottile, dotato delle ultime tecnologie per garantire prestazioni potenti. Nel corso dell’ultimo anno, i Personal Computer sono diventati fondamentali per comunicare, sia a livello personale sia professionale: Galaxy Book garantisce la massima comodità d’uso anche in movimento, adattandosi alle attività quotidiane degli utenti, ovunque si trovino.

Samsung Galaxy Book presenta un potente processore Intel Core di undicesima generazione, che offre velocità senza pari e capacità grafiche strabilianti, in grado di rendere l’esperienza d’uso veloce, fluida e facile. Il nuovo dispositivo è progettato per offrire un’esperienza connessa all’interno dell’ecosistema Samsung Galaxy, così da passare da un dispositivo Galaxy all’altro senza interruzioni, assicurando che lavorino insieme nel migliore dei modi.

“In un momento come quello attuale, dove la possibilità di comunicare rimanendo sempre connessi giocano un ruolo fondamentale, Samsung si impegna nel fornire ai consumatori un dispositivo elegante, in grado di combinare alti livelli di portabilità e potenza che possano essere funzionali tutto il giorno, ogni giorno”, ha commentato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia. “Galaxy Book è un dispositivo portatile, che offre agli utenti un design premium, connettività e prestazioni potenti, tutto a un prezzo accessibile”.

Il più potente dispositivo Galaxy di sempre

Samsung Galaxy Book integra un processore Intel Core di undicesima generazione e una scheda grafica Intel Iris Xe per offrire velocità senza pari e capacità grafiche entusiasmanti, perfette sia per giocare ai propri titoli preferiti sia per modificare foto e video, assicurando in ogni caso un’esperienza veloce, fluida e facile. Per migliorare ulteriormente l’esperienza con Galaxy Book, il dispositivo include anche 2 porte USB Type-C, 1 porta HDMI, 1 slot Micro SD, 1 Jack Audio e una security slot.

Design premium dentro e fuori

Con uno spessore di 15,4 mm e un peso di 1,59 kg, Samsung Galaxy Book è sottile e leggero, caratteristiche perfette per la portabilità. Il corpo in alluminio conferisce rigidità e durabilità al prodotto e l’elegante finitura premium è disponibile in due colori, Mystic Blue e Mystic Silver. Inoltre, una cornice ultrasottile da 5,4 mm crea uno sfondo immersivo per i giochi, lo streaming e la navigazione in Internet.

Utilizzo confortevole

Con la rapida diffusione delle nuove modalità di lavoro ibrido, che ci si trovi a casa, in movimento o in ufficio, le video call e una batteria a lunga durata sono gli ingredienti necessari per affrontare ogni giornata. Samsung Galaxy Book è dotato di una batteria da 54Wh, che garantisce la libertà di lavorare senza preoccupazioni. Inoltre, il caricabatterie USB-C da 65W permette di ricaricare ogni dispositivo dell’ecosistema Galaxy con un unico cavo. Infine, la funzione di Cancellazione Intelligente del Rumore (INC), che esclude i rumori ambientali dal microfono, permette di essere sempre sentiti con estrema chiarezza. Samsung Galaxy Book offre il supporto necessario per ogni ambiente di lavoro, in qualunque occasione.

Disponibilità

Samsung Galaxy Book sarà disponibile in Italia a partire da metà maggio a un prezzo di partenza di 709€, nelle colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver.