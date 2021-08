Samsung svela i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3

Samsung Electronics ha aperto oggi un nuovo capitolo dell’evoluzione dei dispositivi pieghevoli presentando Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, due nuovi smartphone pieghevoli di elevata qualità, che presentano le innovazioni più amate e desiderate dagli utenti Samsung. La terza generazione di questi dispositivi innovativi integra importanti migliorie richieste dagli utenti, che li rendono più resistenti e più performanti, capaci di sfruttarne appieno tutte le peculiarità. Caratterizzati da un design iconico, Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 offrono agli utenti nuove opportunità per lavorare, giocare e guardare contenuti con esperienze di intrattenimento sempre più coinvolgenti.

Pensato per chi è alla ricerca del massimo della produttività e di un intrattenimento coinvolgente, Z Fold3 è il dispositivo ideale per il multitasking, grazie a performance superiori, e al display Infinity Flex senza interruzioni da 7,6 pollicie all’introduzione del supporto della S Pen, per la prima volta compatibile con un dispositivo pieghevole. Z Flip3, invece, è il dispositivo perfetto per gli amanti dello stile e della praticità, grazie al suo design elegante, compatto e tascabile, combinato con funzionalità fotografiche migliorate e un display esternopiù ampio, progettato per l’utilizzo in mobilità.

“Con Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 Samsung intende nuovamente ridefinire le possibilità offerte dagli smartphone pieghevoli, che offrono agli utenti la flessibilità e la versatilità necessarie per tenere il passo con le nostre vite frenetiche”, ha dichiarato TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics. “In qualità di leader di settore e di pioniere nel campo dei dispositivi pieghevoli, siamo orgogliosi di capitalizzare la nostra expertise dando vita a smartphone innovativi come Z Fold3 e Z Flip3, che offrono ai consumatori la tecnologia necessaria per scoprire nuovi modi per vivere e apprezzare al massimo ogni momento, grazie anche a un ecosistema fondato su innovazione e apertura”.

Artigianalità e resistenza

Gli utenti Samsung si aspettano smartphone pieghevoli progettati per durare nel tempo e, con questo obiettivo, la nuova generazione di dispositivi Galaxy Z è caratterizzata da una qualità produttiva impareggiabile. Per la prima volta nella storia degli smartphone pieghevoli, Z Fold3 e Z Flip3 vantano la certificazione di resistenza dall’acqua IPX8, per sentirsi al sicuro anche in caso di acquazzoni improvvisi. Inoltre, entrambi i dispositivi sono realizzati con il nuovo Armor Aluminum, l’alluminio più resistente mai utilizzato su uno smartphone Galaxy, insieme al Corning® Gorilla® Glass Victus™, che garantisce la massima protezione da graffi e cadute accidentali. Infine, entrambi i dispositivi presentano una nuova pellicola protettiva realizzata in PET elasticizzato che ottimizza il rendimento dello schermo dei nuovi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 e lo rende l’80% più resistente rispetto a quello delle precedenti versioni.

Samsung conferma il proprio impegno nell’innovazione dei dispositivi pieghevoli garantendo processi rigorosi per dar vita a dispositivi che rimangano affidabili nel corso degli anni. Il rivoluzionario Hideaway Hinge, introdotto per la prima volta in Galaxy Z Flip, consente al dispositivo di restare fermo in posizione indipendentemente dall’angolo di apertura, offrendo un’esperienza d’uso innovativa in modalità Flex. Inoltre, la tecnologia Sweeper migliorata prevede setole più corte, che aiutano a respingere la polvere e altre particelle, garantendo la resistenza del dispositivo e un’esperienza utente più fluida. Z Fold3 e Z Flip3 hanno, inoltre, superato un severo test di qualità, certificato da Bureau Veritas, che garantisce la resistenza a 200.000 chiusure. Infine, i due nuovi smartphone vantano il nuovo, potente AP (Access Point) da 5nm e la compatibilità con la banda 5G per offrire la migliore esperienza sia a casa sia in mobilità.

Galaxy Z Fold3 5G: produttività e intrattenimento senza eguali

Con il nuovo Z Fold3 gli utenti potranno immergersi in esperienze di visione cinematografiche e godersi i propri contenuti preferiti su un display Infinity Flex da 7,6 pollici senza interruzioni, grazie alla nuova fotocamera sotto al display. I pixel posizionati sopra al foro della fotocamera permettono a Z Fold3 di offrire un’area di visualizzazione superiore, permettendo agli utenti di visualizzare al meglio le proprie app preferite. Con la nuova tecnologia Eco2, lo schermo è il 29% più luminoso e consuma meno energia, mentre con il refresh rate adattivo Super Smooth da 120Hz, sia sul display principale sia sul display esterno, gli utenti potranno godere di uno scorrimento più fluido e di interazioni rapide.

Per la prima volta nella storia della serie Galaxy Z, Samsung porta la tecnologia più amata della serie Note su Z Fold3: la funzionalità S Pen. Gli utenti potranno godere di funzionalità completamente ottimizzate per S Pen sul proprio schermo pieghevole, che si dimostra perfetto per il multitasking in mobilità. Sullo schermo principale, è più semplice che mai prendere appunti durante una video call o controllare una to-do list mentre si leggono le email, e con l’amata S Pen è possibile liberare la propria creatività ed essere ancora più produttivi. Gli utenti potranno scegliere tra due versioni di S Pen per Z Fold3: S Pen Fold Edition e S Pen Pro. Entrambe le S Pen presentano una punta Pro retrattile appositamente progettata con una tecnologia che ne limita la forza per proteggere il display principale di Z Fold3 e garantire la massima libertà durante l’utilizzo. Si tratta della migliore esperienza S Pen ad oggi disponibile, caratterizzata da una latenza ancora inferiore per garantire possibilità di scrittura, composizione e interazione altamente realistiche, fluide e intuitive.

Chi è alla ricerca del massimo della produttività apprezzerà le funzionalità migliorate della modalità Flex di Z Fold3, che consente di svolgere più attività contemporaneamente, come partecipare a una video call nella parte superiore dello schermo e controllare gli appunti della riunione nella parte inferiore. Con la finestra Multi-Active aggiornata di Z Fold3, è ancora più semplice pianificare la propria agenda mentre si controlla il calendario, tutto sull’ampio schermo dello smartphone. Inoltre, gli utenti possono ora creare una scorciatoia per riaprire le app grazie alla funzionalità Unisci App migliorata, mentre con la nuova barra delle applicazioni è possibile cambiare rapidamente app senza dover tornare alla schermata Home.

Z Fold3 è caratterizzato da un design più elegante, sottile e leggero, per una portabilità superiore rispetto a Galaxy Z Fold2. Sarà disponibile in tre colorazioni senza tempo: Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver.

Galaxy Z Flip3 5G: l’equilibrio ideale tra stile, funzionalità e divertimento senza limiti

Galaxy Z Flip3 amplifica le possibilità di espressione degli utenti, grazie alla gamma di colori disponibili, al design elegante e alle sue funzionalità premium. La possibilità di scelta tra quattro colori alla moda – Cream, Green, Lavender e Phantom Black – fanno di Z Flip3 un dispositivo che permette davvero di esprimere se stessi. Per chi desidera ancora più opzioni di colore che possano adattarsi al proprio stile, Samsung.com mette a disposizione tonalità esclusive, come Gray, Pink e White.

Il display esterno, dal design rinnovato, è ora quattro volte più grande e rende ancora più semplice leggere notifiche e messaggi, senza dover aprire lo Z Flip3. Gli utenti possono restare al passo con i propri appuntamenti, controllare il meteo e monitorare il conteggio dei passi quotidiani con i nuovi widget per il display esterno o coordinare i wallpaper con la tonalità del proprio con il proprio nuovo Galaxy Watch4 o Galaxy Watch4 Classic. E grazie all’inclusione di Samsung Pay direttamente sul display esterno, non è mai stato così semplice pagare il caffè con un solo gesto.

Z Flip3 è inoltre realizzato per fornire agli utenti le migliori capacità nel catturare e condividere i ricordi. Dotato delle funzionalità fotografiche più innovative, i consumatori possono scattare selfie ancora più incredibili anche senza mani, grazie alla modalità Flex. In alternativa, è possibile mantenere il dispositivo chiuso e scattare una veloce foto – e ora anche girare video – direttamente dallo schermo esterno, utilizzando la funzione Scatto Rapido migliorata, semplicemente cliccando due volte il tasto di accensione di Z Flip3. Inoltre, lo scorrimento e la condivisione sono estremamente fluidi, grazie al nuovo refresh rate adattivo da 120Hz.

Z Flip3 è ideale per rilassarsi e guardare vlog su YouTube o show televisivi senza dover utilizzare le mani. Grazie ai nuovi e aggiornati Stereo Speaker con Dolby Atmos® di Z Flip3, è possibile ottenere un suono immersivo con incredibile chiarezza, profondità ed effetti spaziali, indipendentemente da cosa si stia guardando o ascoltando. E la nuova funzionalità Pannello modalità Flex rende le applicazioni ancora più belle da vedere e facili da utilizzare. Quando il dispositivo è parzialmente piegato, la funzionalità Pannello modalità Flex fornisce nuovi modi di interagire con Z Flip3, offrendo un’esperienza di visione più pratica, spostando il video nella metà superiore dello schermo e mostrando i controlli, come luminosità o volume, nella metà inferiore.

Esperienze pieghevoli ottimizzate che aprono nuove possibilità

Con la serie Galaxy Z, gli utenti avranno accesso a più applicazioni, così da utilizzare al meglio lo schermo pieghevole. Samsung sta ampliando le partnership con aziende leader del settore come Google, Microsoft e altre ancora, affinché gli utenti possano apprezzare sempre nuove applicazioni ideate su misura per loro e per le loro esigenze. La collaborazione è ancora più efficace con l’app Microsoft Teams: l’esperienza delle riunioni è stata ottimizzata per adattarsi alla modalità Flex della serie Galaxy Z e per ottenere il meglio dalla combinazione di Office e Teams. Per una maggiore produttività, la modalità a doppio schermo di Microsoft Outlook per i dispositivi pieghevoli Samsung consente agli utenti di leggere le singole email in maniera completa, restituendo l’anteprima delle altre sul lato opposto, proprio come avverrebbe da desktop. Per fornire agli utenti ancora più scelta, la nuova funzionalità Labs permette di ottimizzare ancora più applicazioni per lo schermo pieghevole, se necessario.

Inoltre, Samsung continua a ripensare come gli sviluppatori di applicazioni possono creare user experience straordinarie da qualsiasi luogo. Per fornire ancora più opzioni, garantendo un’ottimizzazione di alta qualità, Samsung supporta Remote Test Lab (RTL), consentendo agli sviluppatori di installare e testare le nuove applicazioni in maniera diretta e in tempo reale, dovunque si trovino.

Galaxy Buds2: Buds per tutti con un suono premium e il massimo del comfort

Progettate per una vestibilità confortevole e per essere indossate tutto il giorno, Galaxy Buds2 forniscono una qualità del suono eccellente, così da potersi immergere in ogni momento, ovunque ci si trovi. Ultime novità della gamma Galaxy Buds, Buds2 si uniscono a Galaxy Buds Live e Galaxy Buds Pro, offrendo ai consumatori ancora più scelta per adattarsi alle loro necessità. Come parte dell’ecosistema Galaxy, Galaxy Buds2 sono le compagne perfette per ogni smartphone, tablet o smartwatch Galaxy.

Le Galaxy Buds2, sia che si utilizzino per ascoltare musica o collegarsi a una call, sono disponibili tutte le funzionalità necessarie per immergersi nel proprio mondo. I dinamici altoparlanti a due vie restituiscono alti nitidi e chiari e bassi profondi, mentre la Cancellazione Attiva del Rumore consente di rimuovere i rumori indesiderati. Per sentire l’ambiente circostante, è sufficiente sintonizzarsi di nuovo grazie a tre diversi livelli regolabili di suono ambientale. La voce risulterà più chiara durante le chiamate, grazie a una nuova soluzione basata sul machine learning che filtra una varietà di rumori di fondo fastidiosi.

Galaxy Buds2 sono gli auricolari di Samsung più piccoli e leggeri di sempre, caratterizzati da un’iconica forma curva. Per una migliore vestibilità, Samsung ha sviluppato il test “Earbud fit” all’interno dell’app Galaxy Wearable. Gli auricolari sono disponibili in quattro moderni colori - Graphite, White, Olive e Lavender – perfetti per mostrare la propria personalità e il proprio stile, e completare il tutto con custodie realizzate da terze parti.

Prezzi e disponibilità

Samsung si impegna per fornire a un maggior numero di consumatori l’accesso all’innovativa esperienza foldable. Ecco perché entrambi i dispositivi Galaxy Z sono disponibili al miglior prezzo possibile. Galaxy Z Fold3 è disponibile a partire da 1.849€ e Galaxy Z Flip3 a un prezzo che parte da 1099€. Galaxy Buds2 saranno disponibili a 149€, permettendo ad ancora più utenti di sperimentare un suono immersivo, un design confortevole adatto a un utilizzo prolungato, connettività senza soluzione di continuità e funzionalità avanzate.

Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 saranno preordinabili in Italia a partire dall’11 agosto, e saranno disponibili dal 27 agosto. Per i consumatori che preordineranno Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 sarà disponibile un anno di protezione Samsung Care+, il servizio di supporto premium di Samsung. Gli smartphone saranno così protetti da danni accidentali, inclusi sostituzione dello schermo, danni collegati all’acqua e sostituzione della cover posteriore. In aggiunta al servizio Samsung Care+, per i clienti che preordineranno Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, Samsung mette a disposizione la super valutazione dell’usato con un contributo fino a 450€. Solo per i clienti che preordineranno Galaxy Z Fold3 sarà disponibile un ulteriore vantaggio: il Note Pack, pacchetto che include la Flip Cover con S Pen ed il caricabatterie da 25W, dal valore commerciale di 89€ sarà incluso nel prezzo di lancio.