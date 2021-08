SAPPHIRE lancia le schede grafiche AMD Radeon RX 6600 XT serie PULSE e NITRO

SAPPHIRE Technology annuncia le nuova schede grafiche AMD Radeon RX 6600 XT serie PULSE e NITRO per i maggiori appassionati di videogiochi a 1080p alla ricerca di un'esperienza di gaming vivida e senza eguali con un hardware straordinario.

PULSE: il cuore. Il battito. Il gioco.

La scheda grafica PULSE AMD Radeon RX 6600 XT è dotata di 2048 processori stream con un clock Boost fino a 2593 MHz e clock Game fino a 2382 MHz. I recentissimi 8 GB di memoria ad alta velocità GDDR6 con frequenza di clock di 16 Gbit/s effettivi con 32 MB di AMD Infinity Cache, che riducono drasticamente la latenza e il consumo energetico, garantiscono prestazioni di gaming complessive più elevate rispetto alle architetture tradizionali. È dotata di 4 porte di uscita tra cui 1 HDMITM e 3 Display Port 1.4 con uscite DSC per supportare i più recenti monitor di visualizzazione disponibili sul mercato. La scheda grafica PULSE AMD Radeon RX 6600 XT è dotata di 32 potenti unità di calcolo avanzate e 32 Ray Accelerator.

Straordinaria tecnologia di raffreddamento SAPPHIRE Dual-X

Goditi un'esperienza di gaming silenziosa e fredda con la scheda grafica PULSE AMD Radeon RX 6600 XT, progettata con la potente tecnologia di raffreddamento Dual-X. Dotata di ben due ventole massicce e silenziose, le cui palette, grazie alla loro forma aerodinamica, producono una portata d'aria maggiore e una maggiore copertura del dissipatore di calore a un livello di rumore contenuto di 32dBA*. Funziona in coppia con la funzione Intelligent Fan Control per mantenere bassa la temperatura di tutti i componenti della GPU, bilanciando nel contempo prestazioni e rumore emesso dalle ventole. Nel circuito del connettore di alimentazione esterno PCIe è integrata la funzione di Protezione tramite fusibili per salvaguardare i componenti e proteggere la scheda grafica.

Estetica elegante e raffinata

La piastra posteriore tutta in metallo abbinata al design liscio e affilato del convogliatore conferiscono un'estetica di gaming semplice e potente a qualsiasi telaio. La scheda grafica PULSE AMD Radeon RX 6600 XT è sicuramente una bellissima aggiunta per allestire un'eccezionale stazione di combattimento.

Esperienza di gioco potenziata NITRO

Prestazioni per controllare il gioco.

SAPPHIRE Technology lancia anche la scheda grafica SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6600 XT che offre agli utenti di PC un hardware di alta qualità progettato in modo innovativo.

La scheda grafica NITRO+ AMD Radeon RX 6600 XT è dotata di 2048 processori stream con due impostazioni di clock, inclusi un Boost clock fino a 2607 MHz e un Game clock fino a 2428 MHz. I recentissimi 8 GB di memoria ad alta velocità GDDR6 con frequenza di clock a 16 Gbit/s effettivi con 32MB di AMD Infinity Cache, che riducono drasticamente la latenza e il consumo energetico, garantiscono prestazioni di gaming complessive più elevate rispetto alle architetture tradizionali. La scheda grafica offre inoltre fino a 4 porte di uscita tra cui 1 HDMI e 3 Display Port 1.4 con uscite DSC per supportare i più recenti monitor di visualizzazione disponibili sul mercato. Il design del convogliatore con LED ARGB con l'aggiunta della sincronizzazione esterna dei LED RGB tra la scheda grafica e la scheda madre tramite il connettore a 3 pin nella parte posteriore della scheda grafica SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6600 XT permette agli appassionati di videogiochi di creare il PC personalizzato dei loro sogni.

Funzioni NITRO+ all'avanguardia

Sulla scheda grafica SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6600 XT è implementato il nuovo design a palette delle ventole ibride, che combina i vantaggi chiave delle tradizionali ventole assiali e delle ventole a soffiante. L'abbinamento della silenziosità di una ventola assiale tradizionale all'elevata pressione dell'aria di una ventola a soffiante dà luogo a un miglioramento di anche il 5,5% di pressione dell'aria verso il basso grazie alla ventola contenendo nel contempo il rumore rispetto alle generazioni precedenti. Per consentire una durata fino all'85% maggiore rispetto alle normali ventole a cuscinetto a manicotto e mantenere la silenziosità, le ventole sono dotate di doppi cuscinetti a sfere. La caratteristica preferita dai giocatori, la ventola Quick Connect di SAPPHIRE integrata nel progetto è una soluzione rapida di fissaggio delle ventole con una sola vite che le trattiene saldamente in sede per consentirne una pulizia semplice e agevole onde evitare la presenza di polvere nella scheda grafica.

La caratteristica NITRO+ Free Flow originaria è stata svilupppata ulteriormente nel moderno Design ad alette ondulate. Quando l'aria entra nel modulo ad alette, il Design ad alette ondulate riduce l'attrito per attenuare il rumore di taglio dell'aria, con il risultato di un'esperienza di gioco più silenziosa. Sesign del convogliatore a LED ARGB insieme a una complessa piastra posteriore in metallo dove è possibile personalizzare i diversi colori dei LED mediante il software SAPPHIRE TriXX. È possibile scegliere diverse modalità fra cui la modalità Fan Speed, la modalità PCB Temperature Mode o la modalità Rainbow con un vero e proprio arcobaleno di colori, oppure spegnere i LED per personalizzare completamente la scheda grafica in base alle proprie esigenze.

Tecnologia di raffreddamento Dual-X rinnovata

Sulla scheda grafica SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6700 XT è realizzata la notevole soluzione Raffreddamento Dual-X di SAPPHIRE dove sono disposte due grandi ventole in modo da ruotare in direzioni opposte per fornire una portata d'aria e una copertura del dissipatore ottimali. Progettata con un sistema di alimentazione digitale a 7 fasi, la scheda grafica NITRO+ AMD Radeon RX 6600 XT bilancia la distribuzione e la dissipazione termica per imbrigliare la piena potenza dell'overclocking dell’innovativa architettura di gaming RDNA 2 di AMD. La funzione Intelligent Fan Control insieme alla funzione Precision Fan Control creano un controllo ottimale delle ventole per prestazioni spinte al massimo che si uniscono a un'esperienza di gaming vivida e silenziosa.

Doppio BIOS

Ogni scheda è dotata di un Doppio BIOS che consente di scegliere fra modalità ad alte prestazioni e modalità silenziosa per migliorare l'esperienza di gioco. Con il Commutatore di BIOS del software TriXX è possibile passare agevolmente dalla modalità ad alte prestazioni alla modalità silenziosa e viceversa mediante il nostro software TriXX per passare rapidamente e facilmente da una modalità all'altra del doppio BIOS.

L'impostazione Secondaria, ovvero Silenziosa, riduce le frequenze di clock di riferimento e innalza le temperature di riferimento per consentire un funzionamento potenzialmente più silenzioso.

TriXX Boost

Potenziale prestazioni delle schede grafiche NITRO+ e PULSE AMD Radeon RX 6600 XT con il nostro software SAPPHIRE TriXX. In vari giochi, TriXX Boost permette di eseguire i videogiochi a una frequenza di quadro più elevata diminuendo leggermente la risoluzione tramite il software TriXX che viene quindi regolata tramite la funzione Radeon Image Sharpening per un incredibile incremento di prestazioni. È possibile scegliere tra una risoluzione personalizzabile o risoluzioni aggiuntive personalizzate in base all'input dell'utente per un controllo molto più preciso del rapporto fra qualità e prestazioni.

Disponibilità

Le schede grafiche SAPPHIRE NITRO+ e PULSE AMD Radeon RX 6600 XT sono ora in via di spedizione e saranno disponibili presso i migliori rivenditori on line e al dettaglio SAPPHIRE in tutto il mondo.