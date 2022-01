SAPPHIRE Technology annuncia la GPU PULSE AMD Radeon RX 6500 XT

SAPPHIRE Technology annuncia la nuova scheda grafica PULSE AMD Radeon RX 6500 XT che punta a un efficiente gaming a 1080p con una soluzione grafica a bassa rumorosità. Con gli inconfondibili accenti PULSE rossi su un classico involucro nero minimalista, è progettata per conferire un tocco accattivante a qualsiasi PC. La scheda grafica PULSE AMD Radeon RX 6500 XT offre sorprendenti prestazioni di gaming AAA ed eccellenti capacità di raffreddamento.

PULSE: il cuore. Il battito. Il gioco.

La scheda grafica PULSE AMD Radeon RX 6500 è dotata di 1024 processori stream con un Boost clock fino a 2825 MHz e un Game clock fino a 2685 MHz. La nuova memoria ad alta velocità GDDR6 con frequenza di clock di 18 Gbit/s effettivi con 16 MB di AMD Infinity Cache, che riduce drasticamente la latenza e il consumo energetico, garantisce prestazioni di gaming complessive più elevate. Per supportare i più recenti monitor di visualizzazione disponibili sul mercato, è dotata di porte di uscita tra cui HDMI e Display Port 1.4 con uscite DSC. La scheda grafica PULSE AMD Radeon RX 6500 XT è dotata di 16 potenti unità di calcolo avanzate e 16 Ray Accelerator.

Eccezionale tecnologia di raffreddamento Dual-X

La scheda grafica PULSE AMD Radeon RX 6500 XT con la premiata tecnologia di raffreddamento Dual-X di SAPPHIRE consente un gaming ad alte prestazioni e bassa rumorosità. Le due grandi ventole girano in senso antiorario per distribuire il flusso d'aria con una portata superiore per una copertura ottimale del dissipatore. L'iconica funzione di controllo intelligente delle ventole di SAPPHIRE assicura che GPU, memoria, PWM IC e altri componenti mantengano una bassa temperatura per prestazioni bilanciate e una ridotta rumorosità della ventola. Nel circuito del connettore di alimentazione esterno PCIe è integrata la funzione di Protezione tramite fusibili per salvaguardare i componenti e proteggere la scheda grafica.

Design compatto

La scheda grafica SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT è progettata per PC gamer che prediligono il formato compatto. Con un design di minimo ingombro e un raffreddamento eccellente, è la soluzione ideale per coloro che cercano una scheda grafica "small form factor" da abbinare a una stazione di gioco compatta.

Design audace e contemporaneo

I distintivi accenti PULSE rossi che incorniciano l'elegante involucro nero contribuiscono all'accattivante estetica della stazione di gioco. La piastra posteriore interamente in metallo favorisce la dissipazione del calore e il colore nero conferisce una nota di stile a qualsiasi chassis.

Disponibilità

La scheda grafica SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT è ora disponibile in tutto il mondo presso i migliori rivenditori on line e al dettaglio SAPPHIRE.