SCARLET NEXUS, disponibili il DLC “Bond Enhancement Pack 2” e l'aggiornamento gratuito 1.05

Bandai Namco Entertainment annuncia oggi la disponibilità del DLC “Bond Enhancement Pack 2” e l'aggiornamento gratuito 1.05 per SCARLET NEXUS. Il DLC "Bond Enhancement Pack 2" porta 10 nuovi episodi, sbloccando il super-stato "Nexus Drive" per aumentare le abilità SAS.

Il SAS di ogni personaggio guadagnerà nuovi effetti che il giocatore dovrà imparare a padroneggiare, aggiungendo complessità al combattimento. I giocatori possono mostrare in tutta New Himuka le loro nuove abilità indossando outfit (costumi e armi) creati in collaborazione con Daisuke Richard e dal nome "Youth Attire".

In aggiunta al nuovo DLC un nuovo aggiornamento gratuito porta una nuova feature chiamata "Vision Simulator" che consente di rigiocare i boss, combattuti nella storia principale o nelle missioni sfida, con un livello di difficoltà selezionabile tra "Principiante", "Novizio" e "Maestro". La difficoltà più alta garantirà un'esperienza più sfidante per mettere alla prova le abilità dei giocatori che hanno completato la storia principale.

Sono anche state aggiunte 4 nuove varianti di Estranei, ognuna con un nuovo tratto che i giocatori dovranno capire e sconfiggere. Con l'aggiornamento gratuito, lo shop darà anche il benvenuto a nuove sfide, costumi e oggetti.

