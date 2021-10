SCARLET NEXUS, il DLC “Bond Enhancement Pack 1” e l'aggiornamento 1.04 in arrivo a breve

Nuovi contenuti arriveranno presto per Scarlet Nexus grazie al DLC "Bond Enhancement Pack 1" e all'aggiornamento gratuito 1.04. Non solo, il gioco da oggi è incluso nell'Xbox Game Pass.

Il "Bond Enhancement Pack 1" aggiungerà nuovi set di costumi e armi con design originali e completamente nuovi, incluso il set "Fairy Tale Attire" disegnato da Yusuke Kozaki, e amplierà il sistema di patti del gioco con 10 nuovi episodi. Inoltre sarà anche aggiunto un livello di patto chiamato "EX".

L'aggiornamento gratuito 1.04 porterà oltre 50 sfide nel gioco, dando la possibilità di sbloccare ricompense per ogni impresa che i giocatori completeranno. Tra le ricompense ci saranno varianti dei costumi e delle skin delle armi per cambiarne l'aspetto senza però modificare le performance. Come conseguenza dei nuovi contenuti, saranno disponibili dei nuovi plug-in nello shop e nuovi dialoghi.

Inoltre, Scarlet Nexus è disponibile da oggi per Xbox Game Pass, Xbox Game Pass per PC e Xbox Game Pass Ultimate. È anche supportato il cloud gaming su dispositivi mobile.

Unisciti alla Forza di Soppressione Estranei, casa dei migliori guerrieri psionici, e prendi il controllo di Yuito o Kasane!