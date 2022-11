Schede madri GIGABYTE Z790 AORUS, supporto ai profili XMP DDR5-8333 ed oltre

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi che la Z790 AORUS TACHYON spinge le prestazioni della memoria a XMP DDR5-8333 e DDR5-9300 O.C. con raffreddamento ad aria. Inoltre, le fenomenali prestazioni di XMP DDR5-8000 sulle schede madri Z790 AORUS XTREME e Z790 AORUS MASTER dimostrano che i miglioramenti apportati dall'hardware al firmware, compresi i componenti di alta qualità, il design di nuova generazione Shielded Memory Routing e l'impostazione High Bandwidth del BIOS, migliorano notevolmente la stabilità e le prestazioni della memoria.

Grazie alla nuova generazione di Shielded Memory Routing e al design del PCB a bassa perdita di segnale, le GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON, Z790 AORUS XTREME e Z790 AORUS MASTER sono in grado di ridurre efficacemente la perdita di segnale o l'interferenza interna ed esterna, assicurando una velocità di memoria DDR5 da urlo. Inoltre, le numerose impostazioni del BIOS per l'aggiornamento della memoria DDR5 e il profilo utente XMP 3.0 consentono di ottenere prestazioni eccezionali delle memorie.

Inoltre, l'esclusiva funzione High Bandwidth di GIGABYTE è in grado di aumentare ulteriormente la larghezza di banda totale delle memorie XMP per fornire prestazioni di memoria superiori senza modificare il clock di memoria. Grazie ai materiali di alta qualità, all'esclusivo design dell'hardware e alle impostazioni del BIOS, GIGABYTE Z790 AORUS XTREME e Z790 AORUS MASTER raggiungono un nuovo livello di prestazioni con le memorie XMP DDR5-8000, mentre Z790 AORUS TACHYON raggiunge le prestazioni rivoluzionarie delle memorie XMP DDR5-8333 e DDR5-9300 O.C. grazie al raffreddamento ad aria con il suo esclusivo kit O.C.. Tutto ciò dimostra la qualità superiore e le prestazioni di alto livello delle schede madri GIGABYTE.

Z790 AORUS TACHYON

GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON è stata progettata da noti overclocker esclusivamente per l'overclocking. Con la consistenza data dalla durata e stabilità ampiamente riconosciute di GIGABYTE, la Z790 AORUS TACHYON offre una gestione completa dell'alimentazione grazie all'avanzato design dell'alimentazione diretta del VRM e al design termico a copertura totale dell'area MOS per migliorare significativamente la dissipazione del calore. Inoltre, il kit di overclocking integrato nella scheda madre offre tasti di scelta rapida, interruttori a levetta e funzioni di rilevamento della tensione che molti overclocker utilizzano per la regolazione dell'overclock. Tutto questo permette una regolazione più comoda per gli overclocker, che possono rompere ogni limite con facilità.

GIGABYTE Z790 AORUS XTREME e Z790 AORUS MASTER

Le GIGABYTE Z790 AORUS XTREME e Z790 AORUS MASTER sono progettate esclusivamente per gli ultimi processori Intel Core di 13a generazione. Dotate di un design VRM digitale fino a 20+1+2 fasi di potenza con ciascuna fase in grado di supportare fino a 105 ampere e di un design del dissipatore Fins-Array III, queste schede madri sono dotate della migliore progettazione del sistema di alimentazione e di gestione termica per raggiungere prestazioni estreme e un'esperienza di overclocking ottimizzata sui processori Intel Core multi-core di nuova generazione. Il design ottimizzato dell'hardware e del firmware fornisce segnali più stabili alla memoria e consente agli utenti di aumentare facilmente le prestazioni XMP e di overclocking.

Z790 AORUS XTREME e Z790 AORUS MASTER offrono agli utenti schede madri ultraresistenti con compatibilità premium, prestazioni rivoluzionarie e temperature ridotte grazie all'ottimizzazione dell'alimentazione, della dissipazione del calore e delle espansioni. Grazie ai componenti di prima qualità e alla notevole funzionalità di tuning, queste schede madri aumentano le prestazioni complessive e di overclocking di CPU e memorie.

Per ulteriori informazioni sulle schede madri GIGABYTE, visita il sito: https://www.gigabyte.com/Motherboard/All-Series?fid=2742