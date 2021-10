Scopri l'anima di Yara nella colonna sonora originale di Far Cry 6 di Pedro Bromfman, ora disponibile

Ubisoft annuncia che la colonna sonora originale di Far Cry6 è ora disponibile in tutto il mondo su tutte le principali piattaforme di streaming e di download. Composta dal pluripremiato Pedro Bromfman (Narcos, Robocop), la colonna sonora dà vita al paradiso tropicale di Far Cry 6 attraverso ognuna delle sue 21 tracce.

Spunti di lettura:

Far Cry 6 sarà ambientato in sud America [Rumour]

Far Cry 6 è ufficiale, e debutterà a Febbraio 2021

Far Cry 6, Ubisoft svela i contenuti del Season Pass.. pronti a diventare i cattivi?

Far Cry 6, svelati requisiti hardware e caratteristiche della versione PC Windows

Ubisoft rivela il piano dei contenuti post lancio di Far Cry 6

Ispirata da differenti stili musicali e dalle culture latine, Yara è un’isola sospesa nel tempo nel centro dei Caraibi, dove gli ascoltatori potranno immergersi in melodie dinamiche che daranno un tono al gioco e alle sue differenti regioni. La zona Occidentale è ricca di melodie acustiche, mentre quella Centrale è caratterizzata da una miscela unica di musica urbana ed elementi hip-hop e, infine, quella Orientale è più orientata verso la musica industriale.

“L’album è basato su una partitura molto moderna, contaminata da un lussureggiante panorama sonoro, percussioni incalzanti, strumenti processati e una tonnellata di sintetizzatori. Abbiamo cercato di catturare l’anima di Yara e i suoi personaggi basando la colonna sonora sulla musica tradizionale latino-americana e caraibica, pur rimanendo completamente liberi di sperimentare con suoni, elementi e tecniche, nella speranza di creare qualcosa di fresco ed unico”, ha detto Pedro Bromfman.

I giocatori si immergeranno nel cuore pulsante della rivoluzione di Yara attraverso l’intera colonna sonora, iniziando con El Presidente fino alla traccia finale, Antón.

Diretto da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 uscirà in tutto il mondo il 7 ottobre 2021 su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia, Amazon Luna e Windows PC in esclusiva per lo Store Epic Games, Ubisoft Store e sul servizio di abbonamento di Ubisoft, Ubisoft+.

Per acquistare la Colonna Sonora Ufficiale di Far Cry 6 visita: https://ubisoftmusic.lnk.to/FarCry6_OGS