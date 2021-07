Scopri le origini della serie Final Fantasy con Final Fantasy, Final Fantasy II e Final Fantasy III, disponibili da oggi su Steam e dispositivi mobile

SQUARE ENIX ha annunciato che FINAL FANTASY, FINAL FANTASY II e FINAL FANTASY III sono disponibili in tutto il mondo per PC (Steam) e dispositivi mobile. L'uscita di questi tre classici segna l'inizio della serie Pixel Remaster, che ricreerà fedelmente i sei giochi originali di FINAL FANTASY che hanno ispirato una generazione di fan dei JRPG.

Con l'uscita di FINAL FANTASY, FINAL FANTASY II e FINAL FANTASY III, queste avventure classiche approdano su Steam e dispositivi mobili con i seguenti miglioramenti:

Una grafica totalmente aggiornata in stile pixel 2D per le piattaforme moderne, tra cui gli inconfondibili personaggi di FINAL FANTASY creati da Kazuko Shibuya, l'artista originale che ha anche collaborato su questa raccolta.

Delle fantastiche colonne sonore riarrangiate sotto la supervisione del compositore originale, Nobuo Uematsu.

Un gameplay migliorato che include un'interfaccia modernizzata, delle opzioni di combattimento automatico e altro ancora.

Delle migliorie generali, come i contenuti del bestiario, la galleria, il riproduttore musicale e la possibilità di salvare in qualsiasi momento.

Chi acquisterà FINAL FANTASY, FINAL FANTASY II e FINAL FANTASY III prima dell'11 agosto su Steam riceverà dei bonus esclusivi, tra cui tre brani riarrangiati per l'occasione, due sfondi esclusivi, e il 20% di sconto per ciascun titolo. Questi brani speciali che riflettono la transizione tra le versioni originali e quelle riarrangiate possono essere ottenuti solo comprando questi titoli separatamente o all'interno di un pacchetto prima dell'11 agosto su Steam. Questi sono i brani inclusi in ciascun gioco:

FINAL FANTASY - Main Theme (Timelapse Remix), Matoya’s Cave (Timelapse Remix) e Battle (Timelapse Remix)

FINAL FANTASY II - Battle Theme 1 (Timelapse Remix), The Rebel Army (Timelapse Remix) e Main Theme (Timelapse Remix)

FINAL FANTASY III - Battle 1 (Timelapse Remix), Eternal Wind (Timelapse Remix) e The Boundless Ocean (Timelapse Remix)

Ognuno di questi brani è stato riarrangiato sotto la supervisione del compositore originale, Nobuo Uematsu.

FINAL FANTASY

Terra, Fuoco, Acqua, Vento... La luce che una volta brillava all'interno dei quattro Cristalli ormai si è spenta. Con il mondo inghiottito nell'oscurità, l'unica speranza dell'umanità è nelle antiche leggende del passato. Mettiti nei panni dei Guerrieri della luce e parti per un viaggio per recuperare il potere dei Cristalli e salvare il mondo.

Cambia classe per migliorare i tuoi personaggi. Attraversa il vasto mondo con la tua aeronave e altri vascelli. Torna al gioco da cui è iniziato tutto.

FINAL FANTASY II

Questa storia epica inizia con quattro giovani rimasti orfani a causa del conflitto tra l'Impero di Palamesia e l'esercito ribelle. Durante il loro viaggio, i giovani si uniranno al mago bianco Minwu, al principe Gordon di Kashuan, alla piratessa Leila e ad altri personaggi. Scopri le svolte meravigliose e a volte tragiche del destino che ti aspettano nel corso della tua avventura.

FINAL FANTASY II ha introdotto un sistema unico di livelli delle abilità che rafforza le varie caratteristiche dei personaggi a seconda del loro stile di combattimento, invece di salire di livello. Usa i termini chiave che apprendi dalle conversazioni per sbloccare nuove informazioni e avanzare nella storia.

L'innovativa serie di videogiochi prende una svolta ambiziosa in questo secondo capitolo di FINAL FANTASY!

FINAL FANTASY III

Con il potere della luce che sta per essere eclissato dal potere dell'oscurità, solo i quattro avventurieri scelti dai cristalli possono salvare il mondo.

Scopri l'iconico sistema di cambio delle classi introdotto per la prima volta con FINAL FANTASY III: cambia le classi a tuo piacimento e usa varie abilità mentre avanzi nel gioco. Passa da una classe all'altra, come il Guerriero, il Monaco, il Mago bianco, il Mago nero, il Dragone, l'Illusionista o anche l'Invocatore, per chiamare i mostri al tuo cospetto.

Più avanti pubblicheremo altri dettagli su FINAL FANTASY IV, FINAL FANTASY V e FINAL FANTASY VI, tra cui la loro data d'uscita, per la gioia dei fan di vecchia data e dei nuovi giocatori. È possibile preacquistare il pacchetto che include tutti e sei i giochi della serie Pixel Remaster, intitolato FINAL FANTASY I-VI Bundle, per ottenere uno sconto aggiuntivo. Maggiori informazioni sul pacchetto sono disponibili su Steam: https://store.steampowered.com/bundle/21478.

*I giochi all'interno del pacchetto saranno disponibili al momento delle loro rispettive uscite.

Visita il sito ufficiale della serie FINAL FANTASY Pixel Remaster per maggiori informazioni: https://ffpixelremaster.com/