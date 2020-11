Seagate lancia il Game Drive in edizione limitata Halo: Master Chief per Xbox

In collaborazione con 343 Industries, Seagate ha annunciato oggi Halo:Master Chief, il Game Drive in edizione limitata per Xbox. Si tratta dell'ultima novità della popolare gamma di dispositivi di storage di Seagate dedicata ai gamer.

In occasione della celebrazione del leggendario Master Chief della serie di videogiochi Halo, questo Game Drive in edizione limitata presenta un’elegante confezione dal design unico che celebra il Master Chief John-117. Nella confezione è disponibile anche un set esclusivo di adesivi in vinile intagliato di Master Chief da collezionare per i fan. Il nuovo disco è disponibile con capacità di 2TB e 5TB, in modo che i giocatori possano installare più giochi e contenuti scaricabili bilanciando il loro carico di gioco tra la console e l'HDD esterno.

I gamers possono comodamente intraprendere il loro viaggio in Halo, poiché il Game Drive è compatibile e riconosciuto automaticamente dalla linea completa di dispositivi Xbox One, console Xbox Series X e Xbox Series S, ed è facilmente installabile in meno di due minuti attraverso il sistema operativo Xbox. È alimentato dal bus USB 3.2 Gen 1 e non ha bisogno di un cavo di alimentazione separato per giocare in modo che i fan possano unirsi nella loro missione da qualsiasi luogo1. Gli utenti possono giocare con i giochi della precedente generazione ed archiviare i giochi di nuova generazione sul Game Drive, che può memorizzare più di 502 giochi scaricati.

Disponibile in tiratura limitata a partire dalla prossima settimana, Game Drive per Xbox Halo: Master Chief Limited Edition è in vendita a €114,99 (2TB) e €174,99 (5TB). È il regalo perfetto per le prossime feste, per i gamer e per i collezionisti: assicuratevi di acquistare l'unità fino a quando è ancora disponibile!