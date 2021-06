SEGA annuncia Super Monkey Ball Banana Mania

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

SEGA of America ha oggi annunciato che Super Monkey Ball Banana Mania, una moderna remaster in HD dei tre giochi originali di Super Monkey Ball (Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2,

Super Monkey Ball Deluxe), sarà disponibile in tutto il mondo su tutte le console e su PC il 5 ottobre 2021. Oltre 300 livelli e labirinti ricreati con cura, 12 divertenti minigiochi e un delizioso cast di personaggi fanno il loro ritorno nei meravigliosi mondi di Super Monkey Ball in questa fedele remaster, perfetta per celebrare 20 anni di magia delle serie.

“Siamo entusiasti di annunciare un nuovo Super Monkey Ball per celebrare il 20° anniversario di questa amata serie,” ha dichiarato Toshihiro Nagoshi, SEGA Creative Director e Creator di Super Monkey Ball. “Il supporto di tutti, in particolare dei fan all'estero, è stato un grande incoraggiamento per il team di sviluppo nel corso degli anni. Non vediamo l'ora di reintrodurre il ricco mondo di Super Monkey Ball a un nuovo pubblico.”

Rotola, inclinati e rimbalza attraverso mondi fantasiosi mentre AiAi e il suo cast stellare di amici corrono per sventare i nefasti piani del malvagio scienziato pazzo scimmia Dr. Bad-Boon! Nessuna banana è al sicuro in questa nuova epica avventura di Monkey Ball, con grafica e caratteristiche moderne, narrazione coinvolgente in stile fumetto, co-op locale a 4 giocatori, sfide e classifiche online e un sacco di nuovi personaggi giocabili che riaccendono la magia dei classici originali.

“Sono così entusiasta di condividere finalmente questa notizia con i fan di AiAi in tutto il mondo,” ha affermato Masao Shirosaki, Producer/Director di Super Monkey Ball Banana Mania. “È un onore far parte di una serie così iconica con 20 anni di storia. Il fascino e la giocosità di Super Monkey Ball sono profondamente radicati nel suo DNA e non vediamo l'ora che i nostri fan possano provare la gioia e la meraviglia della nuova avventura.”

In aggiunta alla standard edition del gioco, SEGA pubblicherà anche una Digital Deluxe edition di Super Monkey Ball Banana Mania che include sei skin aggiuntive classiche dei personaggi, tre skin leggendarie per console, 10 oggetti personalizzabili e una colonna sonora classica. Ci sarà anche un'edizione speciale per il 20° anniversario del gioco disponibile presso retailer selezionati che include un art book, cover reversibile, una custodia da collezione e 10 oggetti cosmetici.