SEGA svela Sonic Colors: Ultimate

Fan di Sonic, preparatevi a Colorare l'universo! Oggi, all’interno di Sonic Central, SEGA ha presentato Sonic Colors: Ultimate, un aggiornamento adrenalinico dell'iconico platform del 2010, Sonic Colors.

Sviluppato dal pluripremiato studio Blind Squirrel Entertainment, Sonic Colors: Ultimate porta una nuova tonalità al celebre gioco con una grafica straordinaria, funzionalità aggiuntive, una nuova modalità e miglioramenti di gioco, offrendo ai giocatori la migliore esperienza di Sonic mai vista prima.

Sonic Colors: Ultimate uscirà sia in versione fisica che digitale il 7 settembre 2021 su PlayStation4, Xbox One e Nintendo Switch, con una versione solo digitale su PC per Epic Games Store. Per un periodo di tempo limitato, i fan di Sonic possono prenotare l'edizione fisica di Sonic Colors: Ultimate e ottenere l'accesso ad un esclusivo portachiavi di Baby Sonic presso alcuni retailer selezionati.

Edizione fisica Standard Retail

Portachiavi esclusivo di Baby Sonic (presso retailer selezionati)

Sonic Colors: Ultimate – Digital Standard

Sonic Movie Boost

Potere di un boost esclusivo dal Sonic del film targato Paramount Pictures

Potere di un boost esclusivo dal Sonic del film targato Paramount Pictures Icona giocatore esclusiva

Differenziati dalla folla con la tua icona esclusiva.

Sonic Colors: Ultimate - Digital Deluxe

Early Access

Corri ad alta velocità in anticipo prima del lancio del gioco globale

Corri ad alta velocità in anticipo prima del lancio del gioco globale Icona giocatore esclusiva

Differenziati dalla folla con la tua icona esclusiva.

Differenziati dalla folla con la tua icona esclusiva. Ultimate Cosmetic Pack

Personalizza Sonic e fatti notare con guanti e scarpe esclusivi color oro e argento ed altre feature fantastiche.

Personalizza Sonic e fatti notare con guanti e scarpe esclusivi color oro e argento ed altre feature fantastiche. Ultimate Music Pack

Tre remix di giochi originali esclusivi per darti il ritmo mentre metti fine alle malefatte del Dr. Eggman.

Unisciti a Sonic in questa avventura ad altissima velocità! Il malvagio dottor Eggman ha costruito un gigantesco parco divertimenti interstellare pieno di incredibili giostre e attrazioni colorate, ma lo sta alimentando con una razza aliena che ha catturato chiamata "Wisps". Usa la velocità fulminea di Sonic per liberare i Wisps e apprendere i segreti dei loro incredibili poteri mentre esplori sei mondi colorati unici, ognuno pieno di pericolosi nemici e ostacoli da superare. Sonic verrà messo alla prova in questo entusiasmante viaggio per liberare i Wisps, i cui poteri mistici possono essere sfruttati per garantire abilità speciali - e con il loro aiuto e il tuo, supererai tutti gli ostacoli di sicuro! Ora con straordinarie immagini potenziate, funzionalità aggiuntive, una nuova modalità di gioco e un gameplay migliorato: è l'esperienza Sonic Colors Ultimate.

Caratteristiche:

Velocità sonora e azione non-stop

Accelera fino a raggiungere una super velocità adrenalinica, sfreccia su mondi impegnativi e attraversa ostacoli pericolosi. Cronometra perfettamente i tuoi attacchi per caricare la tua spinta e raggiungere la velocità Super Sonic.

Parco divertimenti interstellare

Esplora e avventurati in location coinvolgenti, come una montagna piena di deliziosi dolci o un parco acquatico pieno di vita marina e innumerevoli piscine, il tutto all’interno di un misterioso parco divertimenti interstellare.

Wisps Power-up

Trasforma Sonic sfruttando il magnifico potere alieno degli Wisps per sconfiggere i nemici e scoprire i segreti del parco divertimenti interstellare. Passa attraverso oggetti solidi e scopri percorsi alternativi usando il nuovo Jade Ghost Wisp.

Mai più bello di così

Disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch più colorato che mai con grafica migliorata, controlli perfezionati e molti altri aggiornamenti di gioco. Il titolo può essere giocato anche su PlayStation5 e Xbox Series X | S grazie alla retrocompatibilità.

Modalità "Rival Rush"

Metti alla prova le tue abilità e affronta Metal Sonic. Supera Metal Sonic per sbloccare ricompense!

Per maggiori informazioni visita www.sonicthehedgehog.com/colors