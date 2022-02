Session, in arrivo un corposo aggiornamento per lo skate sim

NACON e Crea-ture Studios sono lieti di annunciare un nuovo aggiornamento di Session : Skate Sim. Il gioco fa un importante passo avanti con una serie di miglioramenti e nuove caratteristiche rafforzando ulteriormente il suo status di punto di riferimento per le simulazioni di skateboard. Attualmente disponibilein Early Access su Steam e attraverso il programma Xbox Game Preview e ora su Epic Games Store.

Gli sviluppatori del team Crea-ture Studio, con sede a Montreal, sono veri e propri appassionati e negli ultimi mesi hanno lavorato per offrire alla community di Session la giusta qualità che stava aspettando.

Stanno lavorando per creare una simulazione che catturi lo spirito e la realtà dello skateboarding. Duecentomila sono i giocatori che, ogni giorno, condividono le loro opinioni e impressioni del videogame, ed è proprio sulla base dei loro feedback, che il team ha apportato i contenuti e aggiornamenti richiesti. Il sogno di Session grazie anche al sostegno di NACON si sta realizzando gradualmente, una simulazione che riflette creatività e libertà di espressione della realtà dello skateboarding.

"I blocchi di costruzione si stanno finalmente riunendo e danno forma alla visione che abbiamo sempre avuto di questo gioco. I giocatori sono stati in grado di sfruttare la fisica del videogame nei suoi primi tempi, con grande successo. Non vediamo l'ora di vedere dove li porterà la creatività con questa versione più avanzata. L'intero team di Crea-ture Studios è grato per il supporto dei giocatori ed entusiasta di condividere questo aggiornamento con loro." spiega Marc-André, direttore fondatore di Crea-ture Studios.

L'intera esperienza di gioco è stata aggiornata e migliorata: la grafica dei personaggi in combinazione con Full BodyInverse Kinematics porta realismo dei movimenti e l'interazione più fluida tra la tavola e lo skater. Nuove mappe, sempre in open world, tra i migliori spot del mondo: Jerome Avenue Banks a New York City e FDR Park a Philadelphia. Le città prendono vita con l'aggiunta di pedoni e animazioni stradali che perfezionano l'immersione del gioco.

Ai 9 skate già presenti si aggiungono 5 nuovi modelli: Antiferg, Mark Appleyard, Billy Marks, Manny Santiago e Beagle si uniscono a Ribs Man, Donovan Strain, Dane Burman e Daewon Song.

Quattro nuovi personaggi generici sono stati integrati al gioco, oltre all'avatar sarà possibile scegliere i vestiti e le marche di riferimento del mondo skateboarding: Madrid Skateboards, ThankYou Skateboards, Sugar Skate Co.

Per coloro che amano porsi delle sfide, è stata aggiunta una nuova modalità per migliorare l'esperienza di gioco. Visitando diversi quartieri della Grande Mela e di Philadelphia, il giocatore può incontrare altri skateboarder per avere accesso a diverse missioni. Completando con successo nuovi trucchi si guadagna credito sulla strada e si migliora la reputazione con gli sponsor. Un'esperienza veramente unica attende gli skater in Session : Skate Sim su Steam, Xbox e Epic Games.