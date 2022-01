Sharkoon annuncia le cuffie B2 e RUSH ER40 per videogiocatori

Sharkoon Technologies, un fornitore internazionale di componenti e periferiche PC di qualità ad alte prestazioni, ha ampliato la sua offerta di prodotti audio con due cuffie, ognuna con un focus differente: le cuffie RUSH ER40 USB si fanno notare per i loro effetti di illuminazione RGB 3D, e sono dedicate ai gamer che vogliono avere un look sempre al top, mentre le B2, sono sempre eleganti grazie alla colorazione in nero; inoltre, i cavi modulari e il microfono rimovibile permettono alle B2 di essere utilizzate come cuffie "pure", a casa o in viaggio. A livello di comfort e audio, entrambe le cuffie possono contare su cuscinetti in tessuto traspirante e potenti driver da 50 millimetri.

Studiate appositamente per il gaming: RUSH ER40

A livello estetico e tecnico, le ER40 proseguono in pieno le caratteristiche della popolare serie RUSH, perciò sono studiate appositamente per il gaming. Oltre ad un design semplice e circolare, Sharkoon utilizza per la prima volta un'illuminazione RGB che simula un effetto di profondità 3D, di grande effetto e utilizzabile in due modalità differenti. L'archetto regolabile e gli auricolari mobili sono studiati per essere confortevoli anche durante lunghe sessioni di gioco. Le cuffie dispongono di driver da 50 millimetri, che dovrebbero garantire l'audio intenso necessario per un'esperienza di gioco immersiva. La connessione tramite un cavo USB da 240 centimetri assicura un'ampia libertà di movimento.

Eleganti e ad alte prestazioni: B2

In quanto eredi delle B1, anche le B2 puntano su un design elegante in total black. Il microfono rimovibile consente di utilizzarle come semplici cuffie senza problemi. Il cavo da 110 centimetri e lo spinotto TRRS permettono di usarle con i dispositivi mobili. I segmenti dei cavi modulari, con una lunghezza totale di 250 centimetri, offrono ulteriori possibilità di connessione audio ed USB. Secondo il produttore, la superficie in morbida stoffa traspirante dei padiglioni auricolari è studiata appositamente per garantire un comfort elevato anche durante un utilizzo prolungato. Inoltre, gli auricolari mobili e l'archetto, coperto di pelle sintetica, si adattano alla forma della testa. Anche le B2 impiegano driver da 50 millimetri, per un audio adeguato. Se utilizzate via USB, i controlli in linea forniranno un equalizzatore hardware con tre modalità, oltre alle consuete impostazioni, quali silenziatore del microfono e regolazione del volume.

Sharkoon Audio Center

L'audio delle RUSH ER40 e delle B2 può essere personalizzato attraverso il software scaricabile Sharkoon Audio Center. Quest'ultimo, oltre alle impostazioni generali per l'audio delle cuffie ed il microfono, consente di creare profili e selezionare ed aggiungere vari effetti. È stata rivolta particolare attenzione all'audio surround virtuale 7.1 ed all'equalizzatore a 10 bande, per i quali l'utente può regolare tutte le impostazioni in base alle proprie preferenze.

Prezzo e disponibilità

Le RUSH ER40 sono ora disponibili al prezzo suggerito al pubblico di 31,90 euro. Le B2 sono ora disponibili al prezzo suggerito al pubblico di 49,90 euro.