Sharkoon annuncia Light² S, mouse da gioco ultraleggero con un'ampia varietà di funzioni

Sharkoon presenta il Light² S, un mouse da gioco estremamente facile da maneggiare grazie al suo peso ridotto. Il mouse da gioco non offre soltanto un'incontrastata libertà di movimento, ma possiede inoltre una forma simmetrica che lo rende adatto per destrorsi e mancini. Il software scaricabile presenta funzionalità aggiuntive che permettono ampie possibilità di personalizzazione.

Design per ambidestri

Grazie al suo design completamente simmetrico, il Light² S può essere usato con entrambe le mani ed è quindi perfetto per destrorsi e mancini. Parallelamente a questo, il Light² S possiede due tasti per pollice su entrambi i lati. Questi possono essere assegnati liberamente attraverso il software scaricabile, che permette di modificare le funzioni di tutti i tasti del mouse a seconda delle esigenze dell'utente. Secondo Sharkoon, la forma uniforme del mouse da gioco ne assicura la comodità e, insieme alla speciale struttura a nido d'ape, garantisce un'impugnatura salda ottima per destrorsi e mancini.

Ultraleggero ma robusto

Nonostante sia il mouse da gioco più recente della serie Light² di Sharkoon, il Light² S rimane fedele alla tradizione della serie e, grazie alla struttura a nido d'ape del suo involucro, pesa soltanto 78 grammi. Per questo motivo, è facile da maneggiare e leggero come una piuma. Ciononostante, i produttori affermano che il mouse è estremamente robusto grazie al suo involucro ben progettato, ed è quindi adatto a lunghi periodi di utilizzo.

Flessibilità senza restrizioni

Secondo i produttori, il peso leggero del Light² S consente sempre movimenti rapidi e fluidi, quindi l'utente può mantenere in ogni momento il pieno controllo. La facile maneggevolezza è inoltre supportata dai quattro piedini del mouse composti al 100% da PTFE, materiale che gli consente di scivolare agevolmente sul tappetino o altre superfici. Inoltre, il cavo rivestito in treccia di tessuto ultraflessibile offre la massima flessibilità.

Precisa maneggevolezza

Il perfetto puntamento e l'ottimo grado di precisione sono offerti dall'incredibile sensore ottico PixArt PAW3327. Con una risoluzione massima di 6.200 DPI, il sensore permette manovre ad alta precisione e, per mezzo del software Light² S, può essere personalizzato in cinque livelli liberamente regolabili. Grazie allo switch DPI, i livelli possono essere modificati in qualsiasi momento, permettendo una corretta regolazione a seconda dei differenti generi e del diverso modo d'uso.

Illuminazione variegata

L'illuminazione atmosferica del Light² S è generata da una striscia luminosa che circonda il mouse. La striscia accentua il corpo del mouse ed enfatizza il suo design slanciato. Inoltre, attraverso la struttura a nido d'ape del retro del mouse, il logo illuminato Sharkoon è riconoscibile in modo discreto. Utilizzando il software scaricabile del Light² S, anche l'illuminazione può essere personalizzata con un'ampia gamma di effetti e colori tratti dall'intero spettro RGB.

Con il Light² 200 White Edition appartenente alla stessa serie, Sharkoon ha introdotto un altro mouse da gioco. Il modello bianco del Light² 200 è stato lanciato sul mercato il 22 ottobre di quest'anno ed è gemello del modello nero. Con i suoi 62 grammi di peso, il Light² 200 White Edition non è soltanto uno dei mouse più leggeri al mondo, ma è anche estremamente preciso grazie al suo sensore con risoluzione massima di 16.000 DPI. Grazie ai suoi cinque piedini composti in PTFE che offrono grandi proprietà di scorrimento e un design modulare personalizzabile, il Light² 200 White Edition di Sharkoon introduce un alto livello di tecnologia negli e-sport.

Prezzo e disponibilità

Lo Sharkoon Light² S è disponibile ora al prezzo suggerito dal produttore di 24,99 euro, mentre lo Sharkoon Light² 200 White Edition è disponibile al prezzo suggerito dal produttore di 49,99 euro.