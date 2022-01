Sharkoon annuncia SKILLER SGS20, sedia gaming sportiva per un comfort elevato

Sharkoon Technologies, un fornitore internazionale di componenti e periferiche PC di qualità ad alte prestazioni, ha ampliato la sua gamma di sedie gaming con un nuovo modello entry-level: la SKILLER SGS20 è disponibile con rivestimento in tessuto o pelle sintetica, in quattro colori differenti.

La sedia gaming offre le consuete opzioni di regolazione ergonomica di Sharkoon, come la regolazione dell'inclinazione, lo schienale regolabile ed i braccioli regolabili in tre modalità. Inoltre, si fa notare per la seduta extralarge da 55 centimetri, che promette un comfort elevato.

Design sportivo da gaming

La SKILLER SGS20 è disponibile nella versione standard, con rivestimento in pelle sintetica, oppure con rivestimento in tessuto. La versione in pelle sintetica è studiata per offrire un look classico, che si adatta ad ogni contesto, e facile da pulire. La versione in tessuto, invece, col suo rivestimento in tessuto traspirante, dovrebbe fornire una seduta ancora più confortevole. Entrambe le versioni hanno lo stesso design slanciato con accenti di colore, disponibili un grigio, blu, rosso o arancione, che completano con stile il nero della sedia.

Opzioni di regolazione ergonomiche

Oltre al look, entrambe le versioni offrono le consuete opzioni di regolazione ergonomiche di Sharkoon. Lo schienale può essere regolato da 90 a 160 gradi, mentre i braccioli permettono di regolare altezza e angolazione ed essere mossi avanti o indietro. Sono disponibili anche una funzione di inclinazione convenzionale, che include il blocco dell'inclinazione, e cuscini opzionali per supporto di collo e colonna vertebrale.

Gaming confortevole

Con una seduta di 55 centimetri, la SKILLER SGS20 spicca chiaramente tra gli altri modelli entry-level del produttore, perciò dovrebbe offrire una seduta confortevole anche agli utenti più robusti o a coloro che apprezzano una grande libertà di movimento. La sedia è progettata per utenti alti fino a 185 centimetri e con un peso fino a 120 chilogrammi. La base è composta da un telaio robusto in acciaio, una base a stella in acciaio e un pistone a gas classe 4.

Disponibilità e prezzo

La SKILLER SGS20 con rivestimento in pelle sintetica e la SKILLER SGS20 Fabric con cover in tessuto sono ora disponibili con accenti in grigio, blu, rosso o arancione al prezzo suggerito di 219 euro.